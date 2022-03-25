H İle Başlayan Ülkeler: H Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Bazen bazı şeyleri unuttuğumuz zaman kendimizi kötü hissetsek de aslında gün içinde düşündüğümüz sayısız şeylerin arasında bu çok normal bir durumdur. Unuttuğunuz ya da o anda aklınıza gelmeyen H harfi ile başlayan ülke isimlerini size hatırlatmak için biz buradayız.
H İle Başlayan Ülkeler
A'dan Z'ye ülke isimlerini bilmemiz imkansız olsa da bazı harfler ile olan ülke isimlerine aşina olmamız çok normal. H ile ülke isimleri de sık sık karşılaştığımız ülke isimlerindendir. İşte H ile başlayan ülkeler, bulundukları bölgeler ve başkentlerinin listesi;
- Hong Kong: Çin'in Güney kısmında bulunan hatta kıyısında bulunan özerk bir ülkedir. Başkentinin ismi de Hong Kong'dur.
- Hollanda: Batı Avrupa'da yer alır. Başkenti Amsterdam'dır.
- Hırvatistan: Orta Avrupa ülkesidir. Başkenti Zagreb olarak karşımıza çıkar.
- Haiti: Amerika kıtasında yer alan Haiti aslında bir ada ülkesidir. Başkentinin adı Port au Prince'dir.
- Honduras: Orta Amerika ülkesidir. Başkenti Tegusigalpa olarak bilinir.
- Hindistan: Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olarak karşımıza çıkan Hindistan Asya kıtasında yer alır. Başkenti Yeni Delhi'dir.