H İle Başlayan Ülkeler: H Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Bazen bazı şeyleri unuttuğumuz zaman kendimizi kötü hissetsek de aslında gün içinde düşündüğümüz sayısız şeylerin arasında bu çok normal bir durumdur. Unuttuğunuz ya da o anda aklınıza gelmeyen H harfi ile başlayan ülke isimlerini size hatırlatmak için biz buradayız.

H İle Başlayan Ülkeler

A'dan Z'ye ülke isimlerini bilmemiz imkansız olsa da bazı harfler ile olan ülke isimlerine aşina olmamız çok normal. H ile ülke isimleri de sık sık karşılaştığımız ülke isimlerindendir. İşte H ile başlayan ülkeler, bulundukları bölgeler ve başkentlerinin listesi;