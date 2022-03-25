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Giriş Tarihi: 25.3.2022 10:34 Son Güncelleme: 25.3.2022 10:34

H İle Başlayan Ülkeler: H Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

H İle Başlayan Ülkeler: H Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

İnternetin en büyük avantajlarından biri de dünya ile ilgili her bilgiyi istediğimiz zaman öğrenmek olmuştur. Dünyada ülkeler, ülkelerin başkentleri ya da buraların nüfuslarını bile internetten çok kolay öğrenebiliriz. Herhangi bir harf ile başlayan bir ülkeyi öğrenmemiz de internet sayesinde çok kolaydır. Belki bir kelime oyunu oynarken ya da arkadaşlarınızla bir oyun oynarken aniden aklınızdan uçuveren bu ülke isimlerini sizin için derledik. Peki, tüm dünya alfabesinde en çok kullanılan sessiz harflerden biri olan H ile başlayan ülkeler hangileridir? Bu soruya hemen cevap veremiyorsanız yazımızın detayları tam size göre.

Bazen bazı şeyleri unuttuğumuz zaman kendimizi kötü hissetsek de aslında gün içinde düşündüğümüz sayısız şeylerin arasında bu çok normal bir durumdur. Unuttuğunuz ya da o anda aklınıza gelmeyen H harfi ile başlayan ülke isimlerini size hatırlatmak için biz buradayız.

H İle Başlayan Ülkeler

A'dan Z'ye ülke isimlerini bilmemiz imkansız olsa da bazı harfler ile olan ülke isimlerine aşina olmamız çok normal. H ile ülke isimleri de sık sık karşılaştığımız ülke isimlerindendir. İşte H ile başlayan ülkeler, bulundukları bölgeler ve başkentlerinin listesi;

  • Hong Kong: Çin'in Güney kısmında bulunan hatta kıyısında bulunan özerk bir ülkedir. Başkentinin ismi de Hong Kong'dur.
  • Hollanda: Batı Avrupa'da yer alır. Başkenti Amsterdam'dır.
  • Hırvatistan: Orta Avrupa ülkesidir. Başkenti Zagreb olarak karşımıza çıkar.
  • Haiti: Amerika kıtasında yer alan Haiti aslında bir ada ülkesidir. Başkentinin adı Port au Prince'dir.
  • Honduras: Orta Amerika ülkesidir. Başkenti Tegusigalpa olarak bilinir.
  • Hindistan: Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olarak karşımıza çıkan Hindistan Asya kıtasında yer alır. Başkenti Yeni Delhi'dir.

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H İle Başlayan Ülkeler: H Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri
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