H İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu H İle Biten Kelimeler Listesi

H ile biten kelimeler nelerdir sorusunun yanıtını mı arıyorsunuz? Dilimizde günlük hayatta kullandığımız ve sonu h ile biten birçok kelime bulunmaktadır. Peki h harfi ile biten kelimeler nelerdir? Eşya, hayvan, kız ismi, erkek ismi gibi birçok farklı konuda h harfi ile biten kelimeleri görmek mümkündür. Türkçe'deki h ile biten 5 harfli kelimeler nelerdir merak ediyorsanız yanıtına yazımızın devamını okuyarak ulaşabilirsiniz.

H İle Biten Kelimeler

Türkçemizde günlük hayattaki konuşmalarımızda sıklıkla kullandığımız birçok kelimenin sonu h ile bitmektedir. Alfabemizdeki 29 harften biri olan h ile biten kelimeler nelerdir? Timsah, tezgah, cerrah, eyvah, pohpoh, padişah, teravih, eyvallah, inşallah, güzergah, maşallah, sulh, agah, ilah gibi sonu h ile biten birçok kelime bulunmaktadır.

H İle Biten 5 Harfli Kelimeler

Dilimizde h ile biten 5 harfli kelimeler nelerdir? Eyvah, Semih, mübah, eyvah, ıslah, günah, kadeh, matah, sabah, silah, siyah, tarih, talih, refah, nikah gibi kelimeler dilimizdeki 5 harfli h ile biten kelimelerden bazılarıdır.