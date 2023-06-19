H2S Polar Mı Apolar Mı? Hidrojen Sülfür Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?

H2S polar mı, apolar mı diye özellikle öğrenciler araştırmaktadır. Kimya dersinde gösterilen bir konu olmasının yanı sıra genellikle öğrenciler sınavlarına çalışmak için hidrojen sülfür apolar mı diye araştırma yaparlar. Öyle olmasa bile sadece meraktan ya da genel kültür için H2S apolar mı, H2S polar mı diye bilmek de isteyebilirsiniz. Her ne olursa olsun bu sorunun cevabına ulaşmak istiyorsanız eğer içeriğimizin kalan kısmına inin ve H2S polar mı, apolar mı öğrenmiş olun.

H2S Polar Mı Apolar Mı?

Kimyasal formülü H2S olan hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. Çok şiddetli zehir olan hidrojen sülfürün 10-5lik bir konsantrasyonda da kokusu hissedilebilir. Sıvılaştırılmış hidrojen sülfür elektriği iletmez. Hidrojen sülfür az miktarda petrolde, kaplıcalarda ve tabiî gaz kuyularında bulunur. Elementlerinden de elde edilen hidrojen sülfür laboratuvarlarda demir sülfür üzerine hidrojen klorür etki ettirmekle elde edilir. Saf hidrojen sülfür elde etmek için kalsiyum veya baryum, sülfür reaksiyona sokularak oluşturulur. Hidrojen sülfürün polar mı apolar mı olup olmadığı konusunda da, Hidrojen (H) elementinin proton sayısı 1 olduğu için nötr halde elektron sayısı da 1 olur. Katman-elektron dizilimini yazdığımızda son katmanında 1 tane elektron bulunduğu için değerlik elektron sayısı 1'dir. Elementlerin Lewis gösterimini yazarken elementin yanına değerlik elektron sayısı kadar nokta konulduğuna göre, H elementinin yanına 1 tane nokta koyacağız.

Kükürt (S) elementinin proton sayısı ise 16'dır dolayısıyla nötr halde bu elementin elektron sayısı da 16 olacaktır. Katman-elektron dizilimini yazdığımızda son katmanında 6 tane elektron bulunur yani değerlik elektron sayısı 6'dır. Dolayısıyla, S elementinin etrafına 6 tane nokta koyacağız. 2 tane nokta boşta kalırken, 2 tane de ortaklaşmamış elektron çifti bulunur.

H2S kovalent bağlı bileşiğinde, kükürtün boşta kalan 2 tane noktasına, 2 tane hidrojen elementi tutunur. Böylece H ve S elementleri arasında elektron ortaklaşması gerçekleşir. H ve S farklı elementler olduklarından aralarında oluşan kovalent bağ polardır. S elementi merkez atomdur ve üzerinde 2 çift ortaklaşmamış elektron çifti bulunduğundan molekül de polardır. Çünkü bir molekülün apolar olabilmesi için merkez atomun üzerinde ortaklaşmamış elektron çiftinin bulunmaması gerekir. Kısaca, bir molekülü oluşturan atomların arasındaki, yani moleküldeki bağları oluşturan atomlar arasındaki elektronegativite farkı, bizim o molekülün polar olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacaktır. Eğer birbirini iptal eden karşıt yönlü fakat aynı büyüklükte çekme yada itme kuvvetleri varsa, bu molekül apolar olur. Bir diğer bakılan özellik ise merkez atomun eşleşmiş elektron sayılarıdır. Yani kükürt atomunda valans elektron olmasına rağmen hidrojenle bağa katılmayan atomlar bulunur. Bu atomlar yüzünden H2S polar olacaktır.

Apolar Bağ Nedir?

Aynı ametal atomları arasında oluşan bir bağda bulunan bağ elektronları her iki atom tarafından eşit kuvvetle çekilecektir. Elektronegatif değerleri eşit olan atomlar arasında oluşan bu bağda (+) ve (-) kutuplar oluşmayacaktır. Aynı tür ametal atomları tarafından ortak kullanılan elektronlarla oluşan bağ, apolar kovalent bağdır.

Polar Bağ Nedir?

Farklı tür ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlarda elektronlar çekim kuvveti büyük olan elemente doğru kayar. Bu durumda kısmi negatif ve kısmi pozitif uçlar oluşur. Kısmen çift kutup oluşan bu tür bağlara polar kovalent bağ denir. Polar bağlarda net kuvvet sıfırdan farklıdır. Bağı oluşturan iki element atomu arasındaki elektronegatiflik değerinin farkı arttıkça, bağın polarlığı da artar.