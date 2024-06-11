Haber Eş Anlamlısı Nedir? Haber Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Teknolojinin gelişmediği dönemlerde gazete ve radyolar haber aracı olarak kullanılırken teknolojinin gelişmesiyle haber kanalları artmıştır. Bunun yanı sıra daha çok eski Türkçe 'de kalan ve günümüzde çok fazla kullanıma tercih edilmeyen haber kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı iletişim fakültesi öğrencileri arasında oldukça meşhurdur.

Haber Eş Anlamlısı Nedir?

Köken olarak Türkçe olmayan ve Arapça 'dan dilimize gelen haber kelimesinin eş anlamlı karşılığı olarak salık, havadis kelimeleri çıkmaktadır. Havadis kelimesi salık kelimesine göre daha çok karşımıza çıkmaktadır.

Haber Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı sözcüklerin okunuşları ve yazılışları farklı olsa da cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılmaları anlamda hiçbir bozulmaya neden olmamaktadır.

İktisat ve ekonomi gündemlerini takip edenler için Amerika 'dan gelen ekonomi havadisleri oldukça önemlidir.

Bu havadisi 1 hafta önce almasına rağmen hala hiçbir şey yapmaması herkesi şaşkına çevirmişti.

Şehirdeki işlenen cinayetler hakkında aldığım son salıka göre katil hala bulunamamış.

Yeni vergi sistemiyle ilgili resmi gazetede yayımlanan son salık birçok iş adamı tarafından tepki topladı.