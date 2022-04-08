Habibi Ne Demek? Arapça Ya Habibi Ve El Habibi Türkçe Anlamı Ne?

Habibi kelimesi Arap dilinde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Türkçe de olmayan bu kelime Arapçada en çok bilinen kelimedir. Bu nedenle de anlamı oldukça merak konusu olup habibi ne demek? Şeklinde sıklıkla araştırılmaktadır. Dil içerisinde iki farklı kullanıma sahip olan habibi kelimesi anlam bakımından da farklılaşmaktadır. Habibi kelimesi ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır. Merak ettiklerinize yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Habibi Ne Demek?

Arapça bir kelime olan habibi kelimesi Türkçede günlük yaşamda kullanılmasa da bazı Türkçe şarkılarda kullanılmaktadır. Özellikle bir dönemin oldukça popüler olan Atiye'nin 'Ya Habibi' şarkısı ile Arapça kökenli bu kelimeye aşina olduğumuz söylenebilmektedir. Habibi ne demek? Ne anlama gelmektedir? Sorularının cevaplarını araştırdığımızda kelimenin anlamının sevgili, seven, dost anlamlarına gelmektedir.

Türkçede kullanılmayan bir kelime olmasına karşın bazı kişiler sevdiklerine hitap etmektedir. Habibi kelimesinden gelen Habib sözcüğü kimi aileler tarafından çocuklarına isim olarak konulmaktadır.

Arapçada El Habibi ve Ya Habibi Ne Demek?

Arapça olan Habibi kelimesi, kelime başına 'el' ve 'ya' kelimeleri geldiğinde anlam bakımından küçük bir farklılığa uğramaktadır. El habibi veya habibi ne demek olduğu bu nedenle sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır.

Arapçada 'Ya' kelimesi benim anlamına gelmektedir. Böylece ya habibi kelimesi anlam olarak benim sevgilim, benim dostum anlamlarına gelmektedir. El habibi kelimesi ise yine ya habibi kelimesiyle aynı anlama gelmektedir.

İki kelime arasındaki tek fark el habibi kelimesinde yer alan 'el' sözcüğü edat olarak kullanılır ve cümlede vurgulayıcı bir anlamı vardır. Bu nedenle kelime vurgulanmak istendiği zaman başın 'el' ile yazılmaktadır. Arapçada her iki kullanımda sıklıkla kullanıldığı için Türkçede kullanımı pek olmasa da aşina olduğumuz kelimelerden biridir.