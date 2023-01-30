Habitus Nedir? Sosyoloji Terimi Olarak Habitus Ne Demek, İlk Kim Kullandı?

Kimi kavramlar günlük hayatta çok sık kullanılmasa da bazı bilim dalları arasında büyük bir öneme sahiptir. Bu kavramlardan birisi olan habitus, sosyoloji bilim alanında son derece önemlidir. Kişinin içinde bulunduğu toplumun onun habitusunu yarattığı anlayışı çerçevesinde gelişen habitus kavramı sosyoloji öğrencileri dışında, bu alana ilgi duyan kimseler tarafından da araştırılmıştır. Habitus kavramı sosyolojide kullanıldığı gibi farklı alanlarda da kullanılmıştır. Bu kavram hakkında araştırma yapan kullanıcılar, sosyolojide habitus kavramı ne anlama gelir ve habitus terimini ilk kim kullandı sorularına cevap aramıştır. Sosyoloji öğrencilerinin bilmesi gerektiği bu kavram, önemli sosyologlardan birisi olan Bourdieu tarafından geliştirilmiştir. Peki habitus nedir, sosyoloji terimi olarak habitus ne demek, ilk kim kullandı? Bu sorulara dair merak edilenler...

Habitus Nedir?

Farklı alanlarda kullanılan habitus kavramı sosyolojide, toplumsal sınıfımızı belirleyen ve toplumsal pratiklerimizden oluşan yaşam alanımız olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, bireydeki toplumsallığı, şimdileşmiş tarihi ve öznelleşmiş nesnelliği ifade eder. Habitus ile birey, eylemde bulunduğu toplumsal alanla karşılıklı olarak tanınır ve tanıdık bir hale gelir. Toplumsal pratiklerden oluşan habitusun kendine has özellikleri vardır. İnsan ve insanın bulunduğu çevre ile paralel davranışları ve bulunduğu çevreye göre karar ve faaliyetlerini gösteren habitus kavramı, ilk olarak Aristoteles'in eserlerinde rastlanmıştır. Latince bir kelime olan habitus kavramının Avrupa düşünce geleneğinde ilk anlamsal çerçevesini "hexis" kavramıyla Aristoteles ile görmekteyiz.

Sosyolojide Habitus Ne Anlama Gelir?

Sosyolojide belirli konular arasında yer alan habitus kavramı ne anlama gelir sorusu, bu alana ilgi duyan kişiler tarafından araştırılmıştır. Bir kişinin hangi gruba, sosyal sınıfa ait olduğunu gösteren habitus, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun temel kavramlarından birisidir. Bourdieu'ya göre habitus, toplumsal faillerin algılama, hissetme, düşünme ve davranma şemaları olarak içselleştirdikleri toplumsallık manasına gelir. Bu da habitusun toplumsal faillerin bütün toplumsal pratikleri yapılandıran içsel bir yapıdır. Bu durumda Bourdieu, toplumsal eşitsizliğin bizlerin ürettiği pratiklerden kaynaklandığını savunmuştur. Ona göre toplumsal ayrılma ve eşitsizliğin sebebi habitus ile açıklanacaktır. İnsanın aile ve yakın çevresi ile iletişim halinde olma ve bunları içselleştirme, algılama, düşünme, hareket, davranış ve edim kalıpları habitus olarak tanımlanmıştır. Böylece benzer habitusa sahip kişiler, benzer davranışlarda bulunur.

Habitus Terimini İlk Kim Kullandı?

Habitus kavramı sosyolojide önemli bir kavram olsa da ilk olarak Aristoteles "hexis" ismiyle, kavram olarak ise ilk önce Thomas von Aquin'de, daha sonra ise M. Maus'da görmekteyiz. Latince kökenli olan habitus daha sonra Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun sosyolojik çözümlemeye kazandırdığı bir kavramdır.