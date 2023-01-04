Habname Nedir? Edebiyatta Habname Ne Anlama Gelir, Konusu ve Özellikleri Neler?

Habname nedir sorusu, bizleri belki de hiç karşılaşılmamış yazı türüne yönlendirir. Farklı yazım dili olduğu kadar içerdiği ana teması da oldukça farklıdır. Habname konusu olmayan bir olaydaki her durumu ya da kişiyi kapsayabilir. Önemli olan habname özellikleri kısmının ne olduğudur. Çünkü bu anlatım türünü özerkliği içerdiği eleştirel anlam ve dilinin alaycı olmasıdır. Az çok habname ne demek hakkında fikir sahibi olmak kolaydır. Zor kavranılan yapıya sahip değildir. Bu anlatım türünü temsil eden sanatçı çoktur. Haliyle habname kimin eseri olduğu tek bir kişi değildir.

Habname Nedir?

Edebiyatın birçok parçası vardır. Eğer edebiyat bir çemberin merkezine alınacak olursa, bu çemberi dolduracak konular oldukça fazla olacaktır. Türkçe dil zengin olduğu kadar edebiyatını oluşturan ve temsil eden öğelerde fazladır. Dolayısıyla zengindir. Habname anlatım biçiminden bahsederken betimlemeye değinilebilir. Çünkü birbiriyle yakın anlatım tarzları vardır. Sadece habname anlatım türünün tarihi oldukça geçmişe dayanmaktadır. Habname denince 17.yy akla gelmesi gerekmektedir. Habname, olmamış bir olayı ya da kişiyi eleştirel bir tavırla ve alaycı bir dille anlatılmasıdır. Anlatılan bu durum gerçekleşirken rüyada görülmüş ve o şekilde anlatıyormuş gibi yapmak gerekir. Zaten başka bir tanımında ise rüya kitabı tanımı yapılmaktadır.

Edebiyatta Habname Ne Anlama Gelir, Konusu ve Özellikleri Neler?

Habname edebiyat çerçevesinde ele alındığında da yine yukarıdaki aynı anlamı içermektedir. Dolayısıyla edebiyatta habname, olmamış herhangi bir olayı ya da kişiyi, rüyada görmezken rüyada görür gibi anlatmaktır. Habname anlatım türünün en belirgin özelliği dilidir. Çünkü habname alaycı bir dil ile gerçekleşen yazım ve anlatım türüdür. Habname temsilcileri fazladır. Fakat en ünlülerinden bahsetmek mümkündür. Türk edebiyatı bazında en önemli ve en bilinen habname sanatçısı Veysi'dir. Yine Ziya Paşa, Şeyhi ve Namık Kemal'in habnameleri de önemlidir.