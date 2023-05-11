Habur Sınır Kapısı Nerede? Habur Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Kara yolları ile yolculuk yapanlar ve taşımacılık ile uğraşanlar için Habur Sınır Kapısı nerede sorusu merak uyandırıcıdır. Habur Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır diye düşünenler, buradan Irak'a ve diğer Orta Doğu ülkelerine gidilebileceğini öğrenmelidir. Habur Gümrük Kapısı nerede ve tam olarak hangi konumda bulunur diye araştıranlar için bu yer, Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinde yer alır. Habur Sınır Kapısı hangi ile bağlı? İşte merak edilenler…

Habur Sınır Kapısı Nerededir?

Türkiye ve Irak arasındaki sınırda yer alan Habur Sınır Kapısı, Şırnak iline bağlı olan Silopi ilçesindedir. Kapılı Köyü'ndeki bu gümrük kapısının hemen karşısında İbrahim Halil Sınır Kapısı bulunur. İlk olarak Gümrük İdare Memurluğu tarafından 1973'te hizmete açılmış ve 1976 yılında ise Gümrük Müdürlüğü yönetimine girmiştir. Habur Sınır Kapısı, 1981'den bu yana Habur Gümrükler Başmüdürlüğü tarafından işletilmektedir. Deniz seviyesinden 508 metre yükseklikte bulunur ve 320.000 m2 gibi geniş bir alana kuruludur. İthalat ve ihracat faaliyetleri açısından ayrı bir öneme sahip olan kapı, kaçakçılık olaylarının da sık yaşandığı bir nokta olarak dikkat çeker. Bundan dolayı, yüksek hareketliliğe sahiptir ve aynı zamanda sıkı denetimin yapıldığı bir gümrük kapısıdır.

Habur Sınır Kapısı'na Nasıl Gidilir?

Bu sınır kapısına varmak için öncelikle Şırnak'a ulaşılması gerekir. İstanbul ile Şırnak arasındaki mesafe ortalama olarak 1635 km iken, Şırnak'ın Ankara'ya olan uzaklığı 1181 km, İzmir ile arasındaki mesafe ise 1604 km'dir. Kara yolu ile yapılan bu yolculuk yaklaşık 17 saat 45 dakika sürer. Yolun durumu, olumsuz hava koşulları ve aralarda verilen molalar, bu sürenin uzamasına neden olabilir. Ayrıca, Şırnak şehir merkezinden Silopi'ye ve Kapılı Köyü'ne varmak için de fazladan zamana ihtiyaç vardır. Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmak isteyen yolcuların, pasaport, vize ve kimlik göstermeleri mecburidir. Ek olarak geçiş esnasında, pul parası ve araç geçiş vergisi adı altında belli bir ücret ödemeleri zorunludur.