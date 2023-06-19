Hac Ve Umre Arasındaki Farklar - Hac İle Umre Arasındaki Fark Nedir?

Hac ve umre arasındaki farklar, bu ibadetlerin usulüne uygun şekilde yapılması için gerekli olan bir araştırmadır. Hac ile umre arasındaki fark nedir sorusunu araştırırken diyanet kaynaklarından yararlanmanız daha uygun olacaktır. Bu ibadet esnasında kritik hususlardan biri de şeytan taşlamadır. Umre ibadetinde şeytan taşlanır mı? Umrede hacdan farklı ne yapılmaz sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hac Ve Umre Arasındaki Farklar

Hac ve umre ibadetleri ile ilgili hususlar herkes tarafından merak edilen bir husustur. İki ibadetin birbirinden farkı aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

Hac ibadeti, Kurban Bayramı öncesinde hac sezonunda yapılır. Umre ise yılın her döneminde yapılabilir.

Hac ibadeti farz ve İslam'ın 5 şartından biri iken umre sünnettir.

Hac ibadeti sonunda kurban kesmek farz iken umre ibadetinde böyle bir durum söz konusu değildir.

Umre ibadetinde şeytan taşlama yoktur. Hac ibadetinde şeytan taşlanır.

Haccın Arafat safhasında namazlar cem edilir. Umrede ise namazların cem edilmesi söz konusu değildir.

Umrede Hacdan Farklı Ne Yapılmaz?

Umre ile Hac arasındaki farklar düşünüldüğünde öncelikle hac ve umre zamanı üzerinde durulmalıdır. Hac dönemi Kurban Bayramı öncesindeki zaman dilimidir. Haccın tüm farzlarını yerine getirmek şartıyla bu ibadete zaman ayrılır. Bu nedenle Kurban Bayramı öncesinde hac organizasyonu düzenlenir. Umre ise yılın her döneminde yapılabilir.