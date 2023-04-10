Hacca Gidene Ne Denir? Hacca ve Umreye Gidene Ne Söylenir?

Hacca gidene ne denir sorusu İslami ilimler kapsamında araştırılması gereken bir konudur. Umre ziyareti yapanlar ya da yapmak isteyenler umreye gidene ne denir sorusunu da merak ederler. Hacdan gelene ne denir sorusu genel kültür kapsamında da araştırılabilir. Umre ve hac vazifesi yapan kişilere aynı tabir verilmez. Umre yapan kişiye ne denir sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hacca Gidene Ne Denir?

Hacca giden kişiler İslam'ın 5 şartından birini yerine getirdiği gibi aynı zamanda toplumda da hürmet gören kişilerdir. Hac görevini yerine getiren kişiler "hacı" olarak adlandırılır. Her Müslüman, maddi imkânları elverirse ömründe bir kez hacca gitmek zorundadır. Hac, her zaman yapılan bir ibadet değildir. Hac ibadeti, ramazan bayramı ile kurban bayramı arasında yapılır. Haccın tamamlanması, kutsal topraklarda kurban kesilmesi üzerine son bulur. Hacı olan kişiler kurban bayramı sonunda yurda dönerler.

Umre Yapan Kişiye Ne Denir?

Umre ve hac birbiri ile karıştırılan terimlerdir. Hac, İslam'ın şartı olmasına rağmen umre için bir emir söz konusu değildir. Umre, hac harici dönemde kutsal toprakların ziyaret edilmesi faaliyetidir. Umre için de hac gibi belli görevlerin yerine getirilmesi gerekir. Umre yapan kişiler ise mu'temir olarak adlandırılır. Mu'temir Arapça kökenli olup "ziyaret eden" anlamına gelir. Kadın ve erkekler için yapılan tabirlerde bir farklılık yoktur.