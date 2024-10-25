Hacettepe Üniversitesi Bölümleri - Hacettepe’de Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Hacettepe Üniversitesi bölümleri, öğrencilere ilgi alanlarına göre seçim yapma ve uzmanlaşma imkânı tanımaktadır. Bu bölümler hem teorik bilgi hem pratik uygulama imkânlarıyla donatılmıştır, bu da öğrencilerin mezuniyet sonrası iş yaşamına hazırlıklı şekilde atılmalarını sağlar. Öğrenciler aynı zamanda akademik ve sosyal açıdan zengin bir üniversite yaşamı deneyimleme şansına sahip olurlar. Hacettepe'de hangi bölümler ve fakülteler var gibi sorular hemen hemen herkesin araştırma gereken konular arasındadır.

Hacettepe Üniversitesi Bölümleri

Hacettepe Üniversitesi 4 yıllık bölümlerini inceleyecek olursak eğer:

• Aile ve Tüketici Bilimleri

• Aktüerya Bilimleri

• Alman Dili ve Edebiyatı

• Almanca Mütercim ve Tercümanlık

• Almanca Öğretmenliği (Almanca)

• Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

• Antropoloji

• Arkeoloji

• Beslenme ve Diyetetik

• Bilgi ve Belge Yönetimi

• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

• Biyoloji

• Biyoloji Öğretmenliği

• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

• Çevre Mühendisliği (İngilizce)

• Çocuk Gelişimi

• Dil ve Konuşma Terapisi

• Diş Hekimliği

• Eczacılık

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

• Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

• Ergoterapi

• Felsefe

• Fen Bilgisi Öğretmenliği

• Fizik Mühendisliği

• Fizik Öğretmenliği

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

• Fransız Dili ve Edebiyatı

• Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

• Fransızca Öğretmenliği

• Geomatik Mühendisliği (İngilizce)

• Gıda Mühendisliği

• Hemşirelik

• Hidrojeoloji Mühendisliği

• Hukuk

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

• İktisat

• İktisat (İngilizce)

• İletişim Bilimleri

• İlköğretim Matematik Öğretmenliği

• İngiliz Dilbilimi (İngilizce)

• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

• İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

• İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

• İstatistik

• İşletme (İngilizce)

• Jeoloji Mühendisliği

• Kimya

• Kimya Mühendisliği (İngilizce)

• Kimya Öğretmenliği

• Maden Mühendisliği (İngilizce)

• Makine Mühendisliği (İngilizce)

• Maliye

• Matematik

• Matematik Öğretmenliği

• Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)

• Odyoloji

• Okul Öncesi Öğretmenliği

• Özel Eğitim Öğretmenliği

• Psikoloji

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Sağlık Yönetimi

• Sanat Tarihi

• Sınıf Öğretmenliği

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

• Sosyal Hizmet

• Sosyoloji

• Tarih

• Tıp

• Tıp (İngilizce)

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Türk Halkbilimi

• Türkçe Öğretmenliği

• Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

• Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)

Hacettepe'de Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Hacettepe Üniversitesi fakültelerini inceleyecek olursak eğer:

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• Fen Fakültesi

• Edebiyat Fakültesi

• Eğitim Fakültesi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Diş Hekimliği Fakültesi

• Eczacılık Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

• Hukuk Fakültesi

• Güzel Sanatlar Fakültesi

• İletişim Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık bölümleri inceleyecek olursak eğer:

• Ağız ve Diş Sağlığı

• Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

• Ameliyathane Hizmetleri

• Bilgisayar Programcılığı

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

• Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

• Diş Protez Teknolojisi

• Eczane Hizmetleri

• Elektrik

• Elektronörofizyoloji

• Endüstri Ürünleri Tasarımı

• Harita ve Kadastro

• İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

• İlk ve Acil Yardım

• İnşaat Teknolojisi

• Kaynak Teknolojisi

• Makine

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

• Odyometri

• Odyometri (KKTC Uyruklu)

• Ortopedik Protez ve Ortez

• Radyoterapi

• Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

• Turizm ve Otel İşletmeciliği