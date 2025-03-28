Hacettepe Üniversitesinden açıklama

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Valiliğince 26 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Nisan Salı günü 23.59'a kadar il genelinde, yürüyüş ve eylemlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerine, idari personele, öğretim elemanlarına, dekana ve yöneticilere karşı eylemcilerin aldığı tutumun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bu eylemlerle masum demokratik hak taleplerinin sınırlarını aşan, görevini yapmaya çalışan üniversite personelini engelleyen, hedef gösteren kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Valiliğinin kararını uygulama sorumluluğuna sahip olan ve görevlerini yapmaya çalışan özel güvenlik görevlilerine ve idari personele, derslerin ve sınavların düzenli şekilde yapılması için görev yapan öğretim elemanlarımıza, başta dekanlarımız olmak üzere akademik birim yöneticilerimize ve üniversitemiz yönetimine, derslere devam etmek ve sınavlara girmek isteyen öğrencilerimize karşı, dersleri ve sınavları boykot etmek isteyen ve kendi amaçlarını diğer insanları fiziksel veya psikolojik baskı altına alarak ve onların özgürlüklerini kısıtlayarak gerçekleştirmeye çalışan bir grup eylemcinin tutumu kabul edilemez niteliktedir."