Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Eserleri, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Yaşadığı Yüzyıl

Hacı Bayram Veli kimdir sorusuna cevap ararken Hacı Bayram Veli Eserleri de paralel şekilde araştırılmalıdır. Hacı Bayram Veli Şiirleri de bu kapsamda incelenmelidir. Hacı Bayram Veli kaçıncı yüzyıl konusunda bilgi sahibi olunarak eserlere daha bilinçli şekilde yaklaşabilirsiniz. Söz konusu şahsın hayatının her anı insanlığa ilham niteliğindedir. Hacı Bayram Veli sözleri ve Hacı Bayram Veli hangi dönem sorularının cevapları yazımızın devamında.

Hacı Bayram Veli Kimdir?

Hacı Bayram Veli, 1352 ile 1430 yılları arasında yaşamış büyük mutasavvıf ve şairdir. Asıl adı Numan Bin Ahmed olan Hacı Bayram Veli, 3. Murat döneminde yaşamıştır. Ankara'nın Solfasol köyünde doğan söz konsu şahıs, ailenin 3 çocuğunun en büyüğüdür. Asıl adı Numan olsa da yaşadığı dönemde kendisine Ahi Sultan, Hacı Paşa, Veli, Kapıcıbaşı gibi lakaplar da verilmiştir.

Hacı Bayram Veli, Arapçayı hocası Şeyh İzzeddin'den öğrenmiştir. Aynı zamanda dönemin meşhur alimlerinden Mahmud Efendi'den ders almıştır. Ankara'da bulunan Kara Medrese ve Bursa'daki Çelebi Sultan Mehmed Medresesinde müderrislik görevlerinde bulunmuştur.

Hacı Bayram Veli'nin hayatında Ankara'nın önemi çok büyüktür. Bu büyük şahsın hayatı da Ankara'da son bulmuştur. Kendisinin vasiyeti nedeniyle cenazesini Akşemseddin yıkamıştır. Cenaze namazını kıldıran da Akşemseddin'dir. Mezarı da kendisi tarafından yaptırılan Hacı Bayram Veli Camii'nin güney tarafındadır.

Hacı Bayram Veli Eserleri

Hacı Bayram Veli, yaşadığı dönemde çok sayıda esere imza atmıştır. Bu eserler günümüz Türkçesine de çevrilerek günümüz tasavvufuna ilham kaynağı olmaktadır. Söz konusu eserler aşağıda sıralanmıştır.

Makalat - (Arapça)

Şerh-i Besmele

Şathiyye

Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî

Kitâbu'l-Fevâid

Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

Hacı Bayram Veli Sözleri

Hacı Bayram Veli, söylemleri ile de insanlara ilham olmuştur. Bu kapsamda ön plana çıkan ve bilinen sözlerin birkaçını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Kazancınızı helal yoldan elde ediniz. Elde ettiğinizden de fakirlere cömertçe dağıtınız.

Emanete ihanet etmeyin.

Arkadaşlarınızın, komşularınızın ayıp ve kusurlarını gördüğünüzde bunları ifşa etmeyiniz.

Dünyanın gamından, nefsinizin sıkışmasından kurtulmak isterseniz sık sık kabristanlara gidiniz.

Hacı Bayram Veli, yaşadığı dönemin yanı sıra sonraki döneme de ışık tutmuş, önemli şiir ve eserleri ile ön plana çıkmıştır. Ülkemizde de her yıl düzenli olarak Hacı Bayram Veli etkinlikleri düzenlenir. Ankara'da aynı adla anılan caminin önemi ve manevi havası çok farklıdır.