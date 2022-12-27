Hacı Bayram Veli Ankara'da doğmuş ve yine burada vefat etmiştir. Mutasavvıf ve şair olan bu şahsiyet bir tarikat kurmuş ve değerli öğrenciler yetiştirmiştir. Bu şahsiyetin hayatını öğrenmek sizlere çok şey katacaktır. Bu yazımızda "Hacı Bayram Veli kimdir, hayatı, eserleri, eşi kimdir, sözleri nelerdir?" gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Eserleri, Sözleri, Nasihatleri ve Hayatı

Hacı Bayram-ı Veli Safevi Tarikatı büyüklerinden Hoca Ala ad-Din Ali Erdebili'nin öğrencilerinden biri olan Şeyh Hamid-i Veli'nin öğrencisidir. Doğum ismi Numan Bin Ahmed olarak bilinmektedir. 1352'de Ankara'nın Çubuk Çayı üzerindeki Zülfazıl köyünde doğmuştur. Eserlerini Türkçe olarak yazmıştır. Dönemdeki Türkçe kullanımını önemli ölçüde etkilemiştir. 2.Murat verdiği bir ferman ile Hacı Bektaşı Veli ve talebelerinin sadece ilim ile meşgul olmaları için onları vergi ve askerlikten muaf tutmuştur.

1412 yılında Hacı Bayram Veli Ankara'ya dönüp irşad faaliyetlerine başladı. Bu tarih Bayramiye tarikatının kuruluşu olarak bilinmektedir. Ankara'da doğduğu köye yerleşti ve öğrenci yetiştirmeye devam etti. Devrinin meşhur alimleri açtığı ilim ocağına akın ettiler. Talebeliğine kabul ettiği en meşhur öğrencilerden biri Fatih'in hocası Akşemsettin'dir. Fatih'in babası İkinci Murad Han Hacı Bayram-ı Veli'yi Edirne'ye davet etti. İlim ve manevi derecesini anlayınca büyük hürmet göstermiş ve tekrar Ankara'ya uğurlamıştır.

1430 yılında Ankara'da vefat etti. Kendi vasiyeti üzerine Hacı Bayram Veli'yi Akşemsettin yıkamıştır ve cenazesini kıldırmıştır.

Hacı Bayram Veli Eserleri: Makalat, Şathiyye, Velayet-name-i Hacı Bektaş-ı Veli, Şerh-i Besmele, Kitabu'l Fevaid

Hacı Bayram Veli Sözleri: