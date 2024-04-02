Hacı Bektaş Veli Türbesi Nerede? Hacı Bektaş Veli Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlde?

Yaşadığımız topraklardaki önemli ve tarihi yerleri ziyaret etmek her zaman için bizlere yeni deneyimler ve kültürel zenginlik katan eylemler arasında yer alır. Bilhassa hem tarihi hem de dini açıdan kıymetli yerleri gezip görmek ayrı bir haz vermektedir. Bu konuda Hacı Bektaş Veli Türbesi sıklıkla görülmek istenen yerlerin başında gelir ve Hacı Bektaş Veli Türbesi nerede, hangi ilde, nasıl gidilir soruları gündeme gelmektedir.

Hacı Bektaş Veli Türbesi Nerede, Hangi İlde?

Bektaşilik tarikatının önderi Hacı Bektaş Veli'nin kabristanı yani türbesi İç Anadolu Bölgesinin Nevşehir ilinin dünyaca bilinene turistik ilçesi Kapadokya'da yer almaktadır. Hacı Bektaş Veli Türbesi yılın her zamanı sıklıkla ziyaret edilmektedir, bunun sebebi ise Bektaşilik düşüncesinin yayılmasında Hacı Bektaş Veli'nin büyük katkıları olmasıdır. Ayrıca Hacı Bektaş Veli Türbesi UNESCO Dünya Mirasları bünyesine aday gösterilmiştir. Hacı Bektaş Veli, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli rol oynayan zatlardandır.

Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Hacı Bektaş Veli Türbesi ülkemizdeki en sık ziyaret edilen dini ve tarihi mekanların başında gelmektedir. Özellikle her sene 16 Ağustos tarihinde başlayan Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine dünyanın her yerinden ziyaretçiler gelmektedir. Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne ister özel araçla ister toplu taşıma ile gidebilirsiniz.

Özel araç tercih edenler öncelikle Kayseri-Nevşehir ya da Kırşehir-Nevşehir otobanları üzerinden Ürgüp yoluna bağlanıp, tabelaları takip ederek Hacı Bektaş Veli Türbesine ulaşabilirler. Toplu taşıma ile gidecek olanlar ise Nevşehir merkez ve Kapadokya otogarından hareket eden otobüslerle ulaşım sağlayabilirler.