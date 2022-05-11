Hacim Nasıl Bulunur? Hacim Formülü Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hacim, bir maddenin ya da nesnenin kapladığı alanı temsil eden birimdir. Basit şekillerde olan nesnelerin hacimlerini hesaplamak kolay iken daha karmaşık veya detaylı şekillere sahip cisimlerin hacim hesaplaması formüllerle hesaplama yapılarak bulunur. Hacim birimi için çoğunlukla m3 birimi kullanır lakin sıvı maddelerin hacmi hesaplanırken litre (L) birimi kullanılır. Hacim formülü nedir, hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...

Hacim Nasıl Bulunur?

Bir cismin ya da maddenin kapladığı alana hacim denir, hacim hesaplaması yapmak için birden fazla yol vardır ama bu hesaplama yöntemleri maddenin hallerine göre değişmektedir.

Düzgün bir cismin hacmini bulmak için en, boy ve yükseklik ölçüleri çarpılarak sonuç bulunur. Düzgün şekle sahip olmayan maddelerin hacimleri ise 'dereceli silindir' veya 'taşırma kabı' ile bulunur ve çıkan sonuçlar m3 birimine çevrilir.

Hacim Formülü Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Maddelerin hacimlerini bulmak için maddenin şekline ve haline göre birden fazla hacim bulma formülü vardır. Bu formüller hacimlerinin düzgün şekilde olup olmaması ya da sıvı yahut katı olması ile ilgilidir. Örneğin;

Düzgün bir şeklin hacmini bulmak için uygulanan formül en(genişlik), uzunluk ve yükseklik ölçülerinin birbirleri ile çarpımıdır.

Yükseklik:6cm

Uzunluk: 4cm

En(genişlik): 3cm, bu ölçülere sahip bir cismin hacmini bulmak için uygulanan formül şöyledir;

En× boy× yükseklik= hacim

3cm× 4cm× 6cm× = 72cm3 hacimdir.

Düzgün bir şekle sahip olmayan nesnenin hacmini bulmak için ise dereceli silindir kullanılabilir. Bu ölçüm yapılırken uygulanan formül şöyledir;

Dereceli silindire önce belli bir miktarda su konulur, bu suya hacmi bulunmak istenilen madde bırakıldığında suyun çıktığı seviyeden ilk baş konulan suyun seviyesi çıkarılır ve hacim bulunmuş olur.

Örneğin; 15 litre suya konulan madde sonucunda dereceli silindire su seviyesi 23 litreye çıktı, 23-15= 8 litre sonucu elde edilir.