Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hacim Nasıl Bulunur? Hacim Formülü Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 11.5.2022 11:04 Son Güncelleme: 11.5.2022 11:04

Hacim Nasıl Bulunur? Hacim Formülü Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hacim Nasıl Bulunur? Hacim Formülü Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Dünya genelinde aynı olan bazı birimler vardır bunlardan birisi de ölçü birimleridir. Bir nesnesinin büyüklüğü, çevresi gibi ölçüleri olduğu gibi hacim ölçüleri de vardır. Hacmi ölçülecek olan madde sıvı yahut katı olabilir lakin maddenin hacmini belirtirken kullanılan ölçü birimi her zaman metreküp yani m3 olarak geçerlidir. Maddelerin hacimleri derslerde karşımıza çıktığı kadar günlük hayatın her alanında da karşımıza çıkabilir. Öğrencilerin sık sık karşısına çıkan havuz problemlerinde de hacim hesaplama konusunu görmekteyiz. Peki hacim nasıl bulunur? Hacim formülü nedir? Bu suallerin yanıtlarını ve hacim hesaplama ile ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Hacim, bir maddenin ya da nesnenin kapladığı alanı temsil eden birimdir. Basit şekillerde olan nesnelerin hacimlerini hesaplamak kolay iken daha karmaşık veya detaylı şekillere sahip cisimlerin hacim hesaplaması formüllerle hesaplama yapılarak bulunur. Hacim birimi için çoğunlukla m3 birimi kullanır lakin sıvı maddelerin hacmi hesaplanırken litre (L) birimi kullanılır. Hacim formülü nedir, hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...

Hacim Nasıl Bulunur?

Bir cismin ya da maddenin kapladığı alana hacim denir, hacim hesaplaması yapmak için birden fazla yol vardır ama bu hesaplama yöntemleri maddenin hallerine göre değişmektedir.

Düzgün bir cismin hacmini bulmak için en, boy ve yükseklik ölçüleri çarpılarak sonuç bulunur. Düzgün şekle sahip olmayan maddelerin hacimleri ise 'dereceli silindir' veya 'taşırma kabı' ile bulunur ve çıkan sonuçlar m3 birimine çevrilir.

Hacim Formülü Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Maddelerin hacimlerini bulmak için maddenin şekline ve haline göre birden fazla hacim bulma formülü vardır. Bu formüller hacimlerinin düzgün şekilde olup olmaması ya da sıvı yahut katı olması ile ilgilidir. Örneğin;

  • Düzgün bir şeklin hacmini bulmak için uygulanan formül en(genişlik), uzunluk ve yükseklik ölçülerinin birbirleri ile çarpımıdır.

Yükseklik:6cm

Uzunluk: 4cm

  • En(genişlik): 3cm, bu ölçülere sahip bir cismin hacmini bulmak için uygulanan formül şöyledir;

En× boy× yükseklik= hacim

3cm× 4cm× 6cm× = 72cm3 hacimdir.

Düzgün bir şekle sahip olmayan nesnenin hacmini bulmak için ise dereceli silindir kullanılabilir. Bu ölçüm yapılırken uygulanan formül şöyledir;

Dereceli silindire önce belli bir miktarda su konulur, bu suya hacmi bulunmak istenilen madde bırakıldığında suyun çıktığı seviyeden ilk baş konulan suyun seviyesi çıkarılır ve hacim bulunmuş olur.

Örneğin; 15 litre suya konulan madde sonucunda dereceli silindire su seviyesi 23 litreye çıktı, 23-15= 8 litre sonucu elde edilir.

  • Litreyi metreküp birimine çevirmek için kullanılan formül şudur; m3= L:1000 .

ARKADAŞINA GÖNDER
Hacim Nasıl Bulunur? Hacim Formülü Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA