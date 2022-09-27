Haçlı Seferleri Sonuçları – Haçlı Seferlerinin Dini, Ekonomik ve Siyasi Nedenleri Neler, Tarihi Nedir?

Haçlı seferlerinin sosyal, ekonomik, dini birçok sebebi vardır. Bu sebepler o dönemin şartları dikkate alınarak ele alınmalıdır. Haçlı seferlerinin dini, ekonomik ve siyasi nedenleri nelerdir, Haçlı seferlerinin sonuçları nelerdir, tarihi nedir gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte, tüm merak edilenler...

Haçlı Seferlerinin Ekonomik ve Siyasi Nedenleri

Haçlı seferlerinin ekonomik, sosyolojik, dini, siyasal birçok sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler 1096 – 1270 yılları arasında tam sekiz Haçlı seferine neden olmuştur. Peki bu sebepler arasında neler bulunmaktadır?

Haçlı Seferlerinin siyasal sebepleri arasında; Türklerin Anadolu'da rahat bir şekilde ilerliyor olması, Bizans İmparatorluğu'nun Türklere karşı Avrupa'dan destekte bulunması, Avrupa'da rütbe ve ün için macera arayan bir toplumun ortaya çıkması gibi sebepler bulunmaktadır.

Haçlı Seferlerinin ekonomik sebepleri arasında; fakir Avrupa toplumunun İslam ülkelerinin zenginliklerinden faydalanma amacı, Feodalitenin kaynaklı halkı yoksullaşması ve İpek – Baharat Yolu'nun Müslümanlarca yönetiliyor olması, Avrupa'daki büyük işsizlik problemi, Hristiyanların doğuda bulunan zenginlikleri ele geçirerek bundan faydalanmak gibi sebepler bulunmaktadır.

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri

Haçlı seferlerinin sosyal, ekonomik, siyasi sebeplerini yanı sıra dini faktörleri de bulunmaktadır. bu faktörler arasında; Kudüs'ün Müslümanların elinde bulunması, İskenderiye, Antakya gibi önemli şehirlerin Hristiyanlarca ele geçirilmek istenmesi, Cluny Tarikatı'nın faaliyetleri, Hristiyanlığı yayarak mensubunu arttırma düşüncesi, Papa ve din adamlarının Müslümanlar hakkında Hristiyanlara doldurucu konuşması gibi sebepler bulunmaktadır.