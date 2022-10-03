Haçova Muharebesi Sonuçları - Haçova Meydan Savaşı Önemi, Tarihi ve Sebepleri

Ülkemizdeki her insanın, Haçova Muharebesi hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Osmanlı'nın Avrupa ile olan ilişkilerini öğrenmek isteyen her insan, Haçova Muharebesi nedenleri hakkında araştırma yapmalıdır. İmparatorluk açısından önemli bir galibiyet olduğu için Haçova Muharebesi sonuçları birçok kişi tarafından merak edilir. Cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de, Haçova Muharebesi kiminle yapıldı sorusudur. İşte Haçova Muharebesi hangi padişah döneminde yapıldı sorusuna dair detaylar…

Haçova Muharebesi Sonuçları Nelerdir?

Yıllar boyunca çekişmelere ve savaşlara tanıklık eden Avusturya ve Osmanlı arasındaki ilişkiler, 24-26 Ekim 1596'da yapılan Haçova Meydan Muharebesi ile tekrar çıkmaza girmiştir. Osmanlı'nın, Avusturya'ya karşı kazandığı en mühim zafer olarak tarihe geçmiştir. Bu bakımdan, Haçova zaferi Osmanlı tarihinde meydana gelmiş en önemli olaylardan biridir.

Haçova Meydan Muharebesi sonuçlarından ilki, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avusturya-Macaristan toprakları üzerinde kazandığı son zafer olmasıdır. Fakat, bununla birlikte Osmanlı'nın Avrupa'daki itibarı da büyük ölçüde artmıştır.

Anadolu'da "Celali İsyanı" başlatılmıştır. Bu isyanın çıkmasında, Haçova Muharebesi'nden kaçan askerler büyük rol oynamıştır.

Avusturya, kendisi için önemli bazı bölgeleri kaybetmiştir.

Haçova Muharebesi'ni Tetikleyen Nedir?

Avusturya ve Osmanlı arasındaki gerginlik, Haçova Muharebesi'nden çok daha önceye dayanır. 1568 yılından beri Osmanlı topraklarını gözüne kestiren Avusturya, İmparatorluğa gözdağı vermek adına akınlar düzenlemiştir. Öte yandan, Osmanlı'nın hakimiyeti altında olan Bosna Hersek ise boş durmamış ve Avusturya'ya karşılık vermiştir. Bu duruma öfkelenen Avusturya, 29 Haziran 1593 yılında karşı atak gerçekleştirerek, birçok askerin şehit düşmesine neden olmuştur. Bunun üzerine Osmanlı, aynı yıl Avusturya'ya savaş açmış ve sınırına dayanmış, fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bundan sonra da, ilişkileri her zaman inişli çıkışlı olmuştur.

Savaşın çıkmasının en önemli nedeni, Avusturya Arşidükü III. Maximilian tarafından komuta edilen Avusturya askerlerinin Osmanlı'ya karşı saldırmasıdır. Ordunun temel amacı, Eğri Kalesi'ni almaktır. Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Avusturya ordusunu geri püskürtmek için taarruz emri vermiş, ancak yenilgiye uğramıştır. Haçova Muharebesi, bu yenilginin intikamını almak için Osmanlı tarafından Avusturya'ya açılan bir savaştır. III. Mehmed'in hükümdarlığı zamanında gerçekleşmiştir.