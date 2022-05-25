Hadari Ne Demek? Bedevi ve Hadari Nedir, Kime Denir?

Hadari kelimesini sık sık duyuyorsanız anlamını merak ediyor olabilirsiniz. Hemen herkesin merak ettiği hadari ne demek sorusu en çok araştırılan konulardan biridir. Bu kelime ile birlikte bedevi kelimesi de merak edilen önemli kelimeler arasında yer alıyor. Günümüzde birçok yerde duyulan kelimeler olmasının yanında anlamını bilmek büyük önem taşır. Bedevi ve hadari nedir, kime denir sorularının yanıtları yazımızda.

Hadari Ne Demek?

İslamiyet öncesinde Arap topluluklar içerisinde birçok kabile mevcuttu. Her kabilenin de kendine göre bir yaşam şekli bulunuyordu. Bunun yanında farklı hukuk kuralları da vardı. Hadari kelimesi de bu dönemden geliyor. Hadari ve bedevi kelimelerinin tam olarak anlamını bilebilmek için bu kabileleri incelemek gerekiyor.

Hadari kelimesi Arap kabileleri arasında bedevi olmayan topluluklar için kullanılmıştır. Hadariler yerleşik yaşama geçen ve yerleşik hayatın gerektirdiği tüm düzeni benimseyen insan topluluklarıdır. Aynı zamanda bedevilerden farklı olarak bu kişiler hem hayvancılık hem de ticaret ile uğraşmışlardır.

Hadari Nedir?

Hadari kelimesi genel olarak Arap kabileleri için kullanılan bir kelimedir. Arap kabilelerinde yerleşik düzene geçen kabilelere hadari adı veriliyor. Bedevilerin tam tersinde hayat yaşayan kabilelerdir. Bu kabilelerde yaşam düzeni son derece farklıdır. Şehir hayatına uyum sağlayan ya da sürekli olarak göç etmeyen topluluklardır.

Hadariler ticaretle uğraşabildikleri gibi hayvancılık da yapabilen kabilelerdir. Bu kabilelerin hukuk düzenleri dahi diğer kabilelere göre farklıdır. Genel olarak İslamiyet öncesindeki kabile dönemlerinde kullanılan kelimelerdendir.

Bedevi ve Hadari Ne Demek?

Bedevi ve hadari kelimeleri yakından incelendiğinde bu iki kelimenin Arap kabileleri için kullanıldığı görülebilir. Ancak her ikisinin de anlamı farklıdır. Daha çok Arap kabilelerinin yaşam tarzı dikkate alınarak kullanılan iki kelimedir. Bedeviler genel olarak göçebe olup çölde yaşayan Arap kabilelerdir. Hadariler ise yerleşik düzende yaşayanlardır.

Arap kabileleri bu bakımdan ikiye ayrılır. Her iki kabile türü de kendine has bir yaşam tarzı benimsemiştir. Bu bakımdan da farklılıkları vardır. Genel olarak yerleşik düzende yaşayanlar hadarilerdir. Bu kabileler hem ticaretle uğraşabilir hem de hayvancılık yapabilir.

Ancak bundan çok daha derin anlamları olduğunu da söylemek mümkündür. Bedeviler barınma, gıda ve elbise gibi zaruri ihtiyaçları karşılamak adına bir araya gelen topluluklardır. Hadariler ise daha çok günün şartlarına uygun olarak tüm lüks tüketim ürünlerini kullanan topluluklardır.

Bedevi ve Hadari Nedir, Kime Denir?

Bedevi bireysel olarak yaşayan ve lüks tüketim ürünleri yerine daha doğal yaşayan Arap topluluklardır. Bu kişiler genel olarak çadırlarda yaşar ve kolay kolay modern yaşama karışmazlar. Hadariler ise modern yaşamı benimseyen ve şehirlerde yaşayan kişilerdir. Yerleşik hayata geçerek bu hayatı benimseyen kişilerdir.