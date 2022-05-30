Hadari Ne Demek? Bedevi Ve Hadari Nedir, Kime Denir?

Her toplumda farklı kavramlar dikkat çeker. Arap kabilesinde kullanılan kimi kavramlar, sosyal yaşamda son derece önemlidir. Geçmişten beri gelen bazı kavramlar o toplum hakkında önemli bilgiler de verir. Bu durumda Arap topluluğunda kullanılan hadari kavramının ne olduğu merak edilmiştir. Hadarinin karşıt anlamı olan Bedevi kavramı da bu toplulukta kullanılmıştır. Bu kavramlara aşina olmayan kişiler, anlamları hakkında araştırma yapmıştır. Hadari nedir sorusunun yanı sıra bedeviliğin ne anlama geldiği sorusu da dikkat çeker. Arap kabilelerinin kendine özgü yaşamlarını ifade etmek üzere kullanılan bu kavramlara dair detaylar...

Hadari Ne Demek?

Hadari, İslamiyet öncesi Arap toplulukları için kullanılan bir kavramdır. Hadari, eskiden Arap yarımadasında olan bir kişinin veya toplumun o bölgelerde yerleşik olarak yaşamasıdır. Hadarilik kavramına aynı zamanda, şehircilik, göçebe de denilmiştir. Hadari topluluğunda yaşayan kişiler, yerleşik hayatın gerektirdiği gibi yaşayan kişileri ifade eder. Bedevilikten farklı olarak hadarilik, hayvancılık ile uğraşmayan ve gelirlerini ticaret yaparak elde eden topluluklar için kullanılır.

Hadari Nedir?

Hadari kavramı, Arap kabileleri için kullanılan ve yerleşik düzene geçen, yerleşik hayatın gerektirdiği gibi yaşayan kişileri ifade eder. Hadariler, bedevilerin yerleşik kalma isteği sonucunda oluşmuştur. Hadariler bu durumda bedevilerden farklı bir yaşam ve kültür benimsemişlerdir. Hadariler uygun hukuk kurallarını benimseyerek, kendilerine yerleşik yaşam kurmak için tüm şartları oluşturmuştur. İslamiyet'ten önce kullanılan bu kavram, Arap topluluğu için oldukça önemlidir.

Bedevi ve Hadari Ne Demek?

Arap kabilesinin yerleşik hayata geçmesini ifade eden hadariden farklı olarak bedevicilik; gıda, barınak ve elbise gibi en zaruri ihtiyaçları karşılamak üzere, bir araya gelen topluluklardır. Bunun yanı sıra, hadarilik, o günkü şartlarda lüks sayılan tüketim maddelerini kullanmaya başlayan toplumlardır.