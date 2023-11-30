Haddizatında Ne Demek? Haddizatında Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede birbiriyle aynı anlamda kullanıldığı görülen pek çok zarf sözcüğü mevcut iken bunlardan biri de haddizatında olarak bilinir. Bu sözcüğün aynı anlama geldiği zarf kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Ancak daha çok resmi konuşmalarda rastlanan haddizatında kelimesinin ne anlama geldiği yaygın olarak bilinmez. Dolayısıyla haddizatında ne demek, anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır gibi sorulara örneklerle birlikte cevap verilmelidir.

Haddizatında Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olduğu bilinen haddizatında zarf türündedir. Bu zarf sözcüğünün TDK güncel çevrim içi sözlüğünde yer alan anlamı kolaylıkla açıklanabilir. Haddizatında kelimesi Türkçede aslında zarfıyla aynı anlama gelecek şekilde kullanılır. Dolayısıyla bu sözcüğün asıl olarak; bir defa, bir kere, esasen, esasta, aslen gibi anlamları ifade ettiği söylenebilir. Haddizatında sözcüğü günümüzde günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılmasa dahi resmi metinlerde ve siyasi konuşmalarda rastlanan ifadelerdendir. Bu nedenle hangi sözcükle eş anlamlı olduğu belirtilen ifadeye yönelik olarak çeşitli cümle örneklerinin sunulmasında fayda vardır. Haddizatında kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı üzerine sunulabilen örnekler aşağıdaki gibidir: