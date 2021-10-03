Hadise Eş Anlamlısı Nedir? Hadise Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen 'hadise' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu iki kelime birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Anlamdaş oldukları için herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmadan birbirlerinin yerine kullanılan bu kelimeleri bilmek kelime dağarcığımızı genişletir.

HADİSE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hadise kelimesinin eş anlamlısı Öz Türkçe bir kelime olan 'olay' kelimesidir. Hadise ve olay kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedirler. Anlamları aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılabilir ve herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmazlar. Hadise kelimesinin kullanımı azalmış, günlük hayatta olay kelimesi daha çok kullanılmaktadır.

Hadise kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı "event" ve "incident" kelimeleridir.

HADİSE KELİMESİNİN ANLAMI

Hadise kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı "olay"dır. Bir olgu olarak yer alan ya da geçen şeydir.

HADİSE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Dünkü yaşanan elim hadise hepimizi çok üzmüştü.

Belli hadiseler yaşanacak ki biz de araştırmalar yapacaklar.

Yaşanan son hadiseler ışığında hijyen önlemlerini arttırmamız gerektiğini anladık.

HADİSENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM