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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:35 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:35

Hafif Zıt Anlamlısı Nedir? Hafif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İlkokul yıllarında Türkçe derslerinde sıklıkla karşılaştığımız bir konu vardır o da zıt anlamlı kelimeler konusudur. Zıt anlamlı kelimeler anlamları farklı olan ve birbirinin tam tersini ifade eden kelimelerdir.  Hafif kelimesi de zıt anlamlı kelimelerden biridir. Peki, hafif zıt anlamlısı nedir?

Hafif Zıt Anlamlısı Nedir? Hafif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede her kelimenin zıt anlamlı karşılığı olmamakla birlikte zıt anlamlı kelimeler listesi bir hayli kabarıktır. Bundan dolayıdır ki pek çok kişi zıt anlamlı kelimeleri merak etmektedir. Hafif kelimesi de zıt anlamlı kelimelerden biridir. İşte, hafif kelimesinin zıt anlamlısı...

HAFİF KELİMESİNİN ANLAMI

Hafif kelimesi genellikle ağırlık olarak kullanılsa da farklı anlamlar da içermektedir. TDK'ya göre hafif kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
  • Güç veya yorucu olmayan, kolay
  • Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa
  • Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek)
  • Kalınlığı veya yoğunluğu az olan
  • Etkisi az olan, sert karşıtı
  • Önemli olmayan
  • Çok dik olmayan (sırt, yokuş)
  • Gücü az olan, belli belirsiz
  • Sıkıntısız, ferah, rahat olarak

HAFİF KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Hafif kelimesi dilimizde zengin ve farklı anlamlar içeren bir kelimedir. Pek çok şeyi ifade edebilmek için kullanılan hafif kelimesinin zıt anlamlısı da vardır. Hafif kelimesinin en çok kullanılan zıt anlamlısı ağır kelimesidir. İçerdiği farklı anlamlardan dolayı sert ve ciddi kelimesi de hafif kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilmektedir.

HAFİF KELİMESİ VE ZIT ANLAMLISI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Pazar çantası tahmin ettiğimden de hafifti.
  • Çocuk çantasının ağırlığından yürüyemiyordu.
  • Karşındaki insanı çok hafife alma.
  • O kadar ağır adımlarla yürüdü ki ona yetişmek hiç zor olmadı.

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Hafif Zıt Anlamlısı Nedir? Hafif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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