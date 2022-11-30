Hafif Zıt Anlamlısı Nedir? Hafif Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede her kelimenin zıt anlamlı karşılığı olmamakla birlikte zıt anlamlı kelimeler listesi bir hayli kabarıktır. Bundan dolayıdır ki pek çok kişi zıt anlamlı kelimeleri merak etmektedir. Hafif kelimesi de zıt anlamlı kelimelerden biridir. İşte, hafif kelimesinin zıt anlamlısı...

HAFİF KELİMESİNİN ANLAMI

Hafif kelimesi genellikle ağırlık olarak kullanılsa da farklı anlamlar da içermektedir. TDK'ya göre hafif kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı

Güç veya yorucu olmayan, kolay

Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa

Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek)

Kalınlığı veya yoğunluğu az olan

Etkisi az olan, sert karşıtı

Önemli olmayan

Çok dik olmayan (sırt, yokuş)

Gücü az olan, belli belirsiz

Sıkıntısız, ferah, rahat olarak

HAFİF KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Hafif kelimesi dilimizde zengin ve farklı anlamlar içeren bir kelimedir. Pek çok şeyi ifade edebilmek için kullanılan hafif kelimesinin zıt anlamlısı da vardır. Hafif kelimesinin en çok kullanılan zıt anlamlısı ağır kelimesidir. İçerdiği farklı anlamlardan dolayı sert ve ciddi kelimesi de hafif kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilmektedir.

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