İnşaat ve altyapı çalışmalarında sık geçen bazı terimler, yalnızca meslek grupları arasında değil, halk arasında da yerleşmiş ifadeler hâline gelmiştir. Ancak iş yazılı ortamlara geldiğinde, özellikle resmî belgeler veya iş raporlarında kullanılan kelimelerin doğru yazımı büyük önem taşır. Doğru bildiğini sanmak başka, gerçekte doğru yazmak bambaşka bir şeydir. Hafriyat nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı hafriyat mı, harfiyat mı gibi sorular yazım hatalarını en aza indirmeye yardımcı olur.

Hafriyat Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazımı "hafriyat" şeklindedir. "Harfiyat" biçimindeki yazım ise yanlıştır ve TDK tarafından kabul edilmemektedir.

Bu kelime, Arapçadaki "hafr" (kazı, kazmak) kökünden türemiştir ve Türkçede daha çok inşaat sektöründe "kazı çalışmaları" anlamında kullanılır. Doğru biçimi olan "hafriyat" kelimesi hem köken bakımından hem de anlam yapısı açısından bu şekliyle Türkçeye geçmiştir. "Harfiyat" şeklindeki yanlış yazım, büyük olasılıkla halk arasında duyulduğu gibi yazılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak ses benzerliği taşıması, bu yanlış biçimin doğru olduğu anlamına gelmez.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Hafriyat Mı, Harfiyat Mı?

TDK'nin resmî kaynaklarına göre, "hafriyat" kelimesinin doğru yazımı yalnızca hafriyat biçimindedir. "Harfiyat" yazımı ise yanlış olup, halk arasında sıkça duyulsa da resmi yazım kuralları çerçevesinde geçersizdir.