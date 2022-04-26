Hafta İçi Nasıl Yazılır? TDK Haftaiçi Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK'ya göre hafta içi kelimesinin anlamı; ''haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası'' olarak ifade edilmiştir. Türkçe'nin düzgün ve doğru kullanılması için dilin özenle öğrenilmesi ve gerektiğinde de kafa karışıklıklarının önüne geçebilmek için TDK'ya başvurmak gerektiğinin bilinmesi önem arz etmektedir.. Gündelik hayatta insanlar arası iletişimde çokça kullanılan hafta içi kelimesi sıklıkla yanlış kullanılmaktadır. Hafta içi kelimesinin cümle içerisinde kullanılması için doğru anlamının bilinmesi gerekmektedir. TDK'nın resmi sitesinden sözlük araması yapıldığında ise hafta içi kelimesinin doğru yazımı, anlam açıklaması ile birlikte karşımıza çıkmaktadır. Hafta içi kelimesi anlamı ve cümle içindeki doğru kullanımı ile sizler için hazırladığımız haberimizde...

Hafta İçi Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre ''hafta içi'' kelimesi ayrı yazılmalıdır. İnsanlar tarafından haftaiçi şeklinde birleşik olarak yazımı yanlıştır. İki ayrı kelime olan hafta ve içi kelimeleri Türk dilinde tek anlama geliyor olsa da ayrı yazılması gereken kelimeler arasında bulunmaktadır. Doğru yazımı ''hafta içi'' olarak belirlenmiş olan kelimenin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazım örnekleri şu şekildedir;

DOĞRU: Bu hafta içi spora başlayacağım.

Bu hafta içi spora başlayacağım. YANLIŞ: Ben bu haftaiçi her gün çalışacağım.

Hafta İçi Nasıl Yazılır TDK?

TDK'ya göre hafta içi kelimesi ayrı yazılmalıdır. Vatandaşlar hafta içi kelimesinin anlama ve doğru yazımına TDK sözlüğünden aratıp ulaşabilmektedir. Türk Dil Kurumu, Türk dilinin yozlaşmaya yüz tutmaması ve yanlış anlamlar içerisinde boğulmaması için varlığını sürdürmektedir. İnsanlar tarafından, doğru yazımı ''hafta içi'' olan kelimenin yazımı çoğu kez yanlış bilinmektedir ve bu durum kafa karışıklığına sebebiyet vermektedir.

Hafta İçi TDK

TDK'ya göre hafta içi kelimesinin anlamı; ''haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası'' olarak ifade edilmiştir. Kelime anlamının yanı sıra, yine TDK'ya göre ''hafta içi'' kelimesinin doğru yazımı sözlük arama kısmında açıkça ifade edilmiştir. TDK'ya göre kelimenin doğru ve yanlış yazımı şu şekildedir;