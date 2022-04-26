Hafta Sonu Nasıl Yazılır? TDK Haftasonu Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hafta sonu ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? Sorusu pek kişi tarafından TDK'nin sitesinde araştırılmaktadır. Neredeyse her hafta kullanılan bir sözcük olan haftsonu kelimesi yazımı en çok karıştırılan ve yanlış yazılan kelimelerden biridir. Yapılan bu yanlışı düzeltmek ve kelimenin doğru yazılışını ne olduğuna kesin bir çözüm getirebilmek için TDK açıklama yapmıştır. Haftasonu sözcüğünün TDK'nin açıklamalarına göre doğru yazılışı ve kelimenin cümle içinde kullanımları yazımızın devamında yer almaktadır. Detaylı bilgi için okumaya devam edebilirsiniz.

Hafta Sonu Nasıl Yazılır?

Hafta sonu nasıl yazılır? Google'da en çok aratılan sorulardan biri olan haftasonu sözcüğünün nasıl yazıldığı pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Çoğunlukla birleşik yazılmaktadır. Fakat Tük Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre hafta sonu sözcüğünün birleşik yazılması yanlış bir yazımdır. Doğru olanı ayrı yazılmasıdır. Yani sözcüğün doğru yazımı "hafta sonu" şeklindedir.

Hafta Sonu Ayrı Mı Yazılır?

Hafta sonu ayrı mı yazılır? En merak edilen soruların arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi haftasonu sözcüğü cumartesi ve Pazar günlerini nitelemektedir. Birçok kişinin çalışma temposundan uzaklaştığı bu günlerde çeşitli planlar yapılmaktadır.

Arkadaşlara mesajlar atılmaktadır. Atılan bu mesajlarda en çok yapılan hatalardan biri sözcüğün birleşik olarak yazılmasındır. Çoğu kişi tarafından yapılan bu yazım ne yazık ki bir yazım yanlışıdır. Hafta sonu sözcüğü ayrı yazılan bir sözcük olup birleşik yazılmamalıdır.

Hafta Sonu Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

TDK'nin yapmış olduğu açıklamaya göre hafta sonu kelimesi ayrı yazılan bir kelimedir. Kelimenin doğru yazılışı ile cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

"Annem derslerime iyi çalışırsam hafta sonu yapılacak olan kampa katılabileceğimi söyledi."

Hafta Sonu Kelimesinin Doğru Yazımı