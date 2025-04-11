Hafta sonu üç sınav düzenlenecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/5), 13 Nisan Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) düzenlenecek. Öte yandan, açıklamada ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un değerlendirmeleri de yer aldı. Sınav uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti: "Hafta sonu biri elektronik, ikisi kâğıt tabanlı olarak düzenlenecek üç sınava toplam 220 bin 882 aday katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Bu haktan 1619 aday yararlandı. Sınavlara 462 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 29 bin 664 görevli yer alacak. Farklı formatlarda ve 81 il ile yurtdışında gerçekleştirilecek bu sınav organizasyonları ÖSYM'nin sahip olduğu teknik altyapı, insan kaynağı ve lojistik kapasitesinin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum." ANKARA