Haiti Hangi Kıtada? Haiti Hangi Yarım Kürede, Dünya Haritasında Nerede ve Nereye Yakın?

Fransız'ın sömürgesine uğrayan ülkelerden birisi olan Haiti, Amerika kıtalarında ADB'den sonra bağımsızlığını ilan eden ikinci ülkedir. Başkenti Port-au-Prince olan ülkenin nüfusu 11 milyondan fazladır. İşte, Haiti'ye dair tüm detaylar...

Haiti hangi kıtada?

Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'nın ortasında Karayip Denizi'nde bulunan bir ada ülkesidir. 11 milyondan fazla nüfusu olan ülkenin yüzölçümü ise 27.750 km²'dir.

Haiti Dünya'nın hangi bölgesinde?

Haiti Atlantik Okyanusu'nda Karayip Denizi'nin üzerinde bulunan bir ülkedir. Küba'nın doğusunda Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşan Haiti, adanın batı kısmında bulunur. Haiti'nin diğer ada komşuları ise Küba ve Jamaika'dır.

Haiti hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Haiti herhangi bir kıtaya bağlı olmayan iki kıta arasında bulunan bir ada ülkesidir. Haiti'nin tek kara komşusu Dominik Cumhuriyeti'dir. Bu iki ülke bir adayı paylaşmaktadır.

Haiti hangi yarım kürede yer alır?

Haiti konumu itibarıyla kuzey yarımkürede bulunan bir ülkedir. Ada ülkesi olan Haiti'nin iklimi tropikaldir. Haiti bölgesinde yazlar kısa ve sıcak, kışlar ise kurak ve bulutlu geçmektedir.