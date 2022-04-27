Hak Etmek Nasıl Yazılır? TDK Hak Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Kelime anlamı olarak "hak kazanmak" anlamına gelen hak etmek kelimesi günlük konuşmada sıkça kullanılan ve çoğumuzun karşısına çıkan bir kelimedir. Kelimelerin yazılışlarını öğrenirken özellikle dikkat etmemiz gereken noktanın anlamlarını da öğrenmek olduğunu unutmamalıyız. Bu sayede cümle içi kullanım örneklerini daha hızlı kavrayabiliriz. Hak etmek nasıl yazılır TDK da kullanımı nasıldır bakalım.

Hak Etmek Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılımı "HAK ETMEK" şeklindedir. Cümle içinde de kullansak tek başına da kullansak dil bilgisi kurallarına dikkat etmeliyiz ve ayrı şekilde kullanmalıyız. Hak etmek kelimesinin dil bilgisi kuralına göre doğru yazılımı ayrı şekilde yazılmış halidir.

Hak Etmek Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Bütün gün çok çalıştığı için bu ödülü hak etti. (Doğru)

Hakettiği hayatı yaşayamıyor, her zaman zorlanıyordu. (Yanlış)

Hak Etmek TDK Doğru Yazımı