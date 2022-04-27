Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hak Etmek Nasıl Yazılır? TDK Hak Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 27.4.2022 11:23 Son Güncelleme: 27.4.2022 11:23

Hak Etmek Nasıl Yazılır? TDK Hak Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hak Etmek Nasıl Yazılır? TDK Hak Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Konuşma dilimizi oluşturan kelimelerin yazım şekillerine ne kadar hakimiz? Duyduğumuz gibi yazmayı alışkanlık haline getirmiş olsak bile yazım kurallarına göre doğru bildiğimiz çok fazla yanlış olabilir. Sosyal hayatımızı düzenlemek ve yeni kelimeler öğrenmek için hem araştırma yapmalı hem de kendimizi geliştirmeye açık olmalıyız. Kelimelerin sadece anlamlarını bilmemiz yetmez, TDK da doğru yazılışlarına da hâkim olmamız her zaman önemlidir. Hak etmek kelimesi de yazım yanlışlarında en çok karşımıza çıkan ve doğru yazılış şekli internette çok fazla aratılan kelimelerden biridir. Peki, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir kelime olan hak etmek nasıl yazılır? Hak etmek ya da hak ediyor TDK ya göre yazım şekli nasıldır? İşte tüm cevaplarınız.

Kelime anlamı olarak "hak kazanmak" anlamına gelen hak etmek kelimesi günlük konuşmada sıkça kullanılan ve çoğumuzun karşısına çıkan bir kelimedir. Kelimelerin yazılışlarını öğrenirken özellikle dikkat etmemiz gereken noktanın anlamlarını da öğrenmek olduğunu unutmamalıyız. Bu sayede cümle içi kullanım örneklerini daha hızlı kavrayabiliriz. Hak etmek nasıl yazılır TDK da kullanımı nasıldır bakalım.

Hak Etmek Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılımı "HAK ETMEK" şeklindedir. Cümle içinde de kullansak tek başına da kullansak dil bilgisi kurallarına dikkat etmeliyiz ve ayrı şekilde kullanmalıyız. Hak etmek kelimesinin dil bilgisi kuralına göre doğru yazılımı ayrı şekilde yazılmış halidir.

Hak Etmek Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Bütün gün çok çalıştığı için bu ödülü hak etti. (Doğru)
  • Hakettiği hayatı yaşayamıyor, her zaman zorlanıyordu. (Yanlış)

Hak Etmek TDK Doğru Yazımı

  • Hak etmek (doğru kullanım)
  • Haketmek (yanlış kullanım)

ARKADAŞINA GÖNDER
Hak Etmek Nasıl Yazılır? TDK Hak Etmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA