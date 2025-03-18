Hakediş Nasıl Yazılır? TDK’ye Hak Ediş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ancak yazımı konusunda kafa karışıklığı yaratan kelimelerden biri de hakediş kelimesidir. Özellikle iş dünyasında, maaş hesaplamalarında, inşaat sektöründe ve çeşitli ödeme süreçlerinde kullanılan bu terim, resmi belgelerde ve yazışmalarda sıkça geçer. Hakediş nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularını iki kelime birleştiğinde yeni ve kalıplaşmış bir anlam kazanıyorsa, genellikle bitişik yazılır kuralına göre cevaplandırmak gerekir.

Hakediş Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "hak ediş" şeklinde ayrı olmalıdır.

Yanlış kullanım: hakediş

hakediş Doğru kullanım: hak ediş

Bu kelimenin ayrı yazılmasının nedeni, "hak" ve "ediş" kelimelerinin anlam bütünlüğünü korumasıdır. "Hak etmek" fiilinden türeyen bu sözcük, kişinin bir şeyi hak kazanmasını ifade ettiği için ayrı yazılmalıdır. Tıpkı "hak etmek" ifadesinde olduğu gibi, kelimelerin yapısı değişmediği için bitişik yazılması yanlış kabul edilir.

TDK'ye Göre Hak Ediş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'ye göre "hak ediş" kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Resmi belgelerde, sözleşmelerde ve günlük yazışmalarda bu kurala dikkat etmek gerekmektedir. Kelimenin yanlış yazılması, özellikle iş dünyasında belge geçerliliği açısından sorun yaratabileceği için doğru kullanıma özen gösterilmelidir.