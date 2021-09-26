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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:29

Hakikat Eş Anlamlısı Nedir? Hakikat Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hakikat Eş Anlamlısı Nedir? Hakikat Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen hakikat kelimesi, gündelik hayatta da duyduğumuz ve kullandığımız kelimelerden biridir. Hakikat kelimesinin en az onun kadar çok kullanılan eş anlamlıları vardır. Hakikat kelimesinin eş anlamlıları bazıları tarafından araştırılmaktadır. Peki hakikat kelimesinin eş anlamlıları nelerdir? İşte hakikat kelimesinin eş anlamlısı...

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı, yani anlamdaş sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmekte ve aynı anlamı taşımaktadırlar. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkan bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı zenginleştirirken zihin pratiği yapmamızı da sağlar. Hakikat kelimesinin 3 adet eş anlamlısı bulunmaktadır.

HAKİKAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Gerçek (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Sahi (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Esas (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime de hakikat yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıdıkları için birbirlerinin yerine kullanılabilen bu sözcükler sayesinde cümleleri daha farklı kurabilmekte ve tekrara düşmemekteyiz.

Hakikat kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "truth", "reality" ve "fact" kelimeleridir.

HAKİKAT KELİMESİNİN ANLAMI

Hakikat kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

  • Gerçek, gerçeklik, gerçekten.

HAKİKAT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Ayık olmak yani bu hayatı yaşamıyormuş gibi hissetmenin dayanağını hakikat içinde bulmak gereklidir." - İsmet Özel
  • Hakikati değiştirmeye çalışsa da başarılı olması mümkün değildi.
  • Bizi doğru yola götürecek tek şey hakikattir.

HAKİKATİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Yalan söylemeye çalışma, gerçekler gözlerinden okunuyor.
  • Gerçek düşüncelerini bizden sakınıyordu.
  • Sahi bir sevgi, samimi bir ilişki istiyorum.
  • Sahi, sınavın nasıl geçti?
  • Bu işi yaparken aklımızda tutmamız gereken bazı esaslar var.
  • Esasen kanunlara uymak hepimizin yararına olur.

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Hakikat Eş Anlamlısı Nedir? Hakikat Kelimesinin Eş Anlamlısı
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