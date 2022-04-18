Hâkim Bakış Açısı Nedir? Hâkim (ilahi, Tanrısal) Bakış Açısı Özellikleri Ve Örnekleri

Hâkim bakış açısı ne demek? Birçok kişi özellikle de lise dönemindeki çocuklar tarafından sıkça sorulan ve detaylı bir şekilde öğrenilmek istenen konulardan biridir. Anlatıcının olay örgüsü dışında kalarak anlattığı olaylara kısaca hâkim bakış açısı denmektedir. Hâkim bakış açısında anlatıcı gözlemleyen yani gören konumda yer almaktadır. Üçüncü tekil şahıs ile olay örgüsü ilerlemektedir. Hâkim bakış açısı nedir, özellikleri ve örnekleri ile ilgili detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Hakim Bakış Açısı Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Hakim bakış açısı nedir soru birçok öğrenci tarafından sıklıkla arama motorlarında aratılmaktadır. Hakim bakış açısı kısaca yazarın kurguyu anlatırken seçmiş olduğu yazım seçeneğidir. Hakim bakış açısının bir diğer ismi ilahi bakış açısıdır. Üçüncü tekil şahıs (O) kullanılarak anlatılmaktadır. Bu bakış açısı geçmişi, yaşanan anı ve geleceği bilen ve öngören bir anlatıcı bakış açısıdır. Metin içerisinde yazarın okuyan ile sohbet ettiği görülmektedir. Yazım oldukça sohbet havasında ilerlemektedir. Edebi metinler arasında en çok klasik romanlarda görülmektedir. Klasik roman yazımında kullanılan bir bakış açısı olması nedeniyle anlatım türleri arasında önemli bir bakış açısıdır.

Hakim bakış açısı diğer bir ismi ile ilahi bakış açısı ile yazılan metinlerde/eserlerde yazar metin için yer almadan olayları aktarmaktadır. Kahramanların psikolojilerini ve iç dünyalarını pek çok farklı yönden okuyucuya aktarmaktadır. Hakim bakış açısı ile yazılan roman örnekleri şunlardır;

Küçük Ağa (Tarık Buğra)

Eylül (Mehmet Rauf)

Savaş ve Barış (Tolstoy)

Hakim Bakış Açısı Ne Demek, Özellikleri Nedir?

Anlatıcı türlerinden biri olan hakim bakış açısı Türk edebiyatında yer alan önemli eserlerin yazımında kullanılmıştır. Edebiyatımızda önemli bir yeri olan bu bakış açısı ile ilgili hakim bakış açısı ne demek, özellikleri nelerdir gibi pek çok soru sorulmaktadır. Birçok yazar tarafından da sıkça tercih edilen bakış açılarından biri olan hakim bakış açısının tercih edilmesinde etkili olan özellikler de bulunmaktadır. Hakim bakış açısı özellikleri şu şekildedir: