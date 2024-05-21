Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 21.5.2024 14:56 Son Güncelleme: 21.5.2024 14:56

Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hukuk terminoloji içerisinde yer alan ve aynı zamanda çok önemli bir unvan olarak da bilinen hakim kelimesinin eş anlamı olan sözcük, çeşitli örneklerle açıklanabilir. Hakim eş anlamlısı sözcüklerin cümle içinde kullanımı, hakim kelimesinin aslını kullanmadan da aynı anlamın aktarılmasına destek olmaktadır. Bu sayede çeşitli biçimler ile anlatılmak istenen durum, olay ve olgular farklılık göstermeden yazı ve konuşma diline yerleşecektir.

Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hem günümüzde hem de eski Türk dilinde çeşitli şekilde hakim eş anlamlısı olan sözcükler bulunmaktadır. Bunların cümle içinde kullanımı ise günümüz toplumunda kaybolmadan devam etmektedir. Hakim kelimesinin eş anlamı olan sözcük eski Türkçe'de ''bilge'' iken, bu dönemde ve çağda, daha farklı kelimeler ile tarif edilmektedir. Bilge sözcüğü dışında da çeşitli eş anlamlı sözcükleri bulunan hakim kelimesinin anlamdaşları; yine Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır.

Hakim Eş Anlamlısı Nedir?

Hakim kelimesinin eş anlamlı sözcükleri; ''bilge, yargıç, yargıcı, başat, filozof'' olarak tanımlanmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler arasında bilge sözcüğü TDK tarafından eskimiş bir eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde hakim kelimesinin en sık kullanılan anlamdaşı yargıç olarak ifade edilebilir.

Hakim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Hakim; bir unvan ve statü olarak da ifade edilebilmektedir. Hakim; tamamen hukuk çerçevesi içerisinde ve hukuk kurallarına bağlı kalarak, kararlar vermekle yükümlü kimsedir. Ayrıca kararların yanı sıra; ceza verebilme yetkisiyle birlikte, yaşanan anlaşmazlıklara da çözüm bulmaktadır. Hakim kelimesinin eş anlamlı sözcüğü en genel kabul ile yargıç sözcüğüdür ve bu kullanım toplum dilinde de yerleşmiştir.

Hakim Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Hakim kelimesinin eş anlamlısının cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

-Dün görülen mahkemenin yargıcı çok sert bir mizaca sahipti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA