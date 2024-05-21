Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hem günümüzde hem de eski Türk dilinde çeşitli şekilde hakim eş anlamlısı olan sözcükler bulunmaktadır. Bunların cümle içinde kullanımı ise günümüz toplumunda kaybolmadan devam etmektedir. Hakim kelimesinin eş anlamı olan sözcük eski Türkçe'de ''bilge'' iken, bu dönemde ve çağda, daha farklı kelimeler ile tarif edilmektedir. Bilge sözcüğü dışında da çeşitli eş anlamlı sözcükleri bulunan hakim kelimesinin anlamdaşları; yine Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır.

Hakim Eş Anlamlısı Nedir?

Hakim kelimesinin eş anlamlı sözcükleri; ''bilge, yargıç, yargıcı, başat, filozof'' olarak tanımlanmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler arasında bilge sözcüğü TDK tarafından eskimiş bir eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde hakim kelimesinin en sık kullanılan anlamdaşı yargıç olarak ifade edilebilir.

Hakim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Hakim; bir unvan ve statü olarak da ifade edilebilmektedir. Hakim; tamamen hukuk çerçevesi içerisinde ve hukuk kurallarına bağlı kalarak, kararlar vermekle yükümlü kimsedir. Ayrıca kararların yanı sıra; ceza verebilme yetkisiyle birlikte, yaşanan anlaşmazlıklara da çözüm bulmaktadır. Hakim kelimesinin eş anlamlı sözcüğü en genel kabul ile yargıç sözcüğüdür ve bu kullanım toplum dilinde de yerleşmiştir.

Hakim Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Hakim kelimesinin eş anlamlısının cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

-Dün görülen mahkemenin yargıcı çok sert bir mizaca sahipti.