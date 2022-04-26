Hakkari İlçeleri: Hakkari İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Plakası 30 olan Hakkari ilimizin adının anlamı güçlü, savaşçı anlamlarına gelmektedir. 1936 yılında il olan bu şehrin kaç ilçesi olduğuna merkez ilçesine ilçeler haritasına ve nüfusuna bu yazımızda yer vereceğiz.

Hakkari İlçeleri Nelerdir?

Hakkari ilimizin merkez ilçesiyle birlikte toplamda 5 ilçesi bulunmaktadır. 2018 yılına kadar 4 ilçesi olan bu şehir 2018 yılından itibaren Şemdinli'nin bölünmesiyle 5 ilçeye ev sahipliği yapmıştır. Hakkari'nin ilçelerine bakacak olursak:

Merkez

Çukurca

Şemdinli

Yüksekova

Derecik

Hakkari'nin İlçeleri Nelerdir?

Hakkari'nin en yüksek ve en düşük nüfus artış oranı olan şehirlerine baktığımızda en yükseğinin Derecik en düşüğünün Çukurca olduğunu görürüz. Diğer şehirlerden farklı olarak Hakkari ilinde en fazla nüfusa sahip olan ilçe merkez ilçe değildir. En fazla nüfusu olan ilçe Yüksekova ilçesidir. Yüksekova'dan sonra en fazla nüfusu olan ilçeleri Şemdinli ve merkez ilçe olarak takip etmektedir.

Hakkari Merkez İlçeleri Hangileridir?

Hakkari'nin yalnızca il merkezi vardır. İl merkezi nüfus yoğunluğu sıralamasında üçüncü sıradadır. Diğer ilçeler normal ilçeler olup en fazla nüfusa sahip olan ilçe Yüksekova en az nüfusa sahip olan ilçe Derecik ilçesidir.

Hakkari İlçeler Haritası

Hakkari ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını merkeze yakınlıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Hakkari İl Nüfusu Ne Kadardır?

İl nüfusu 278.218 olan Hakkari ilimizde nüfusun %63'ü şehirlerde yaşamaktadır. Şehrin yüzölçümü 7.095 km2'dir. Merkez ilçesiyle beraber 5 ilçesi bulunan şehrimizde 8 belediye, 56 mahalle ve 125 köy vardır.