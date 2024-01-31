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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:23 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:23

Hakkari Plaka Kodu Nedir? Hakkari İl Plakası Kaçtır?

Türkiye’de toplam 81 il bulunur. Her bir ve ilçe için belirlenmiş olan plaka kodları vardır. Araçların arkalarında ve önlerinde yer alan bu plaka kodları, araçların kimliği sayılır. Hakkari şehrinden taşıt alan bir kişiye Hakkari’nin plaka kodu verilir. Bu da akıllara Hakkari plaka kodu nedir, Hakkari il plakası kaçtır gibi soruları getirir.

Hakkari Plaka Kodu Nedir? Hakkari İl Plakası Kaçtır?

Kamyon, otobüs, otomobil gibi çeşitli kara taşıtlarının ön ve arka taraflarına takılan, trafik numarasını ve belirli bilgileri gösteren levhaya plaka adı verilir. Plaka kullanımı ilk olarak Fransa'da başlasa da, zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Hangi plakanın hangi şehre ait olduğunu anlamak için her şehrin plakasının bilinmesi gerekir. Hakkari plaka kodu nedir, Hakkari il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı da bu nedenle oldukça önemlidir.

Hakkari İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'de plaka kodları, alfabetik sıralamaya göre düzenlenir. Sonradan il olan yerler ise bu sıralamanın devamına eklenir. Hakkari ilinin ise plaka kodu 30'dur. Hakkari iline bağlı olan ise merkez haricinde toplamda 4 adet ilçe bulunur. Bu ilçelerin de kendine özel plaka kodları vardır. Bu kodlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 30 - AC, AZ - 001, 999 HAKKARİ V.D.

  • 30 - HA, HZ - 001, 999 YÜKSEKOVA M.MD
  • 30 - D, D - 0001, 1000 HAKKARİ V.D.
  • 30 - D, D - 1001, 2000 YÜKSEKOVA M.MD
  • 30 - D, D - 2001, 2999 ŞEMDİNLİ M.MD
  • 30 - D, D - 2098, 3000 YÜKSEKOVA M.MD
  • 30 - D, D - 3001, 4000 HAKKARİ V.D.
  • 30 - M, M - 0001, 1000 HAKKARİ V.D.
  • 30 - M, M - 1001, 3000 YÜKSEKOVA M.MD
  • 30 - M, M - 3001, 4000 HAKKARİ V.D.
  • 30 - T, T - 0001, 1000 HAKKARİ V.D.
  • 30 - T, T - 1001, 2000 YÜKSEKOVA M.MD
  • 30 - T, T - 2001, 2999 ŞEMDİNLİ M.MD
  • 30 - T, T - 2021, 3000 YÜKSEKOVA M.MD
  • 30 - T, T - 3001, 4000 HAKKARİ V.D.
  • 30 - S, S - 0001, 1000 HAKKARİ V.D.
  • 30 - S, S - 1001, 3000 YÜKSEKOVA M.MD
  • 30 - S, S - 3001, 4000 HAKKARİ V.D.
  • 30 - SA, SA - 001, 999 ŞEMDİNLİ M.MD
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Hakkari Plaka Kodu Nedir? Hakkari İl Plakası Kaçtır?
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