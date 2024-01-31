Hakkari Plaka Kodu Nedir? Hakkari İl Plakası Kaçtır?

Kamyon, otobüs, otomobil gibi çeşitli kara taşıtlarının ön ve arka taraflarına takılan, trafik numarasını ve belirli bilgileri gösteren levhaya plaka adı verilir. Plaka kullanımı ilk olarak Fransa'da başlasa da, zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Hangi plakanın hangi şehre ait olduğunu anlamak için her şehrin plakasının bilinmesi gerekir. Hakkari plaka kodu nedir, Hakkari il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı da bu nedenle oldukça önemlidir.

Hakkari İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'de plaka kodları, alfabetik sıralamaya göre düzenlenir. Sonradan il olan yerler ise bu sıralamanın devamına eklenir. Hakkari ilinin ise plaka kodu 30'dur. Hakkari iline bağlı olan ise merkez haricinde toplamda 4 adet ilçe bulunur. Bu ilçelerin de kendine özel plaka kodları vardır. Bu kodlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir: