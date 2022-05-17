Hakuna Matata Ne Demek? Hakuna Matata Türkçe Anlamı Ve Karşılığı Ne?

Son günlerin popüler deyimi olan hakuna matata, işyerlerinde ve kafelerde de sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Eğlenceli bir söylenişi olan deyim, özellikle çocuklar arasında espri olarak kullanılıyor. Bu deyim, Swahili dilindendir. Hakuna matata Türkçe anlamı ve felsefesini sizin için anlattık. Konuyla ilgili bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizlerle.

Hakuna Matata Ne Demek?

Hakuna matata bir deyim olarak karşımıza çıkıyor. Doğu Afrika'da konuşulan Swahili dilinde olan bu deyim, "hayır" ve "sorun yok" anlamlarına geliyor. Aynı zamanda; Zanzibar, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerde bu deyim "her şey yolunda" ya da "endişelenme, mutlu ol" gibi anlamlara da geliyor. Hakuna matata, şanssızlıkları kırmak için de kullanılan felsefi bir öğreti olarak da biliniyor. Fonetik bir söyleşini olduğundan ilgi çeken deyim, çocuklar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Hakuna matata deyimi, animasyon film olan Lion King, diğer adı ile Aslan Kral filminde, 1994 yılında Disney Studios tarafından yayınlaşmıştır. Filmin en sembolik şarkılarından birinin başlığı olan hakuna matata deyimi, daha önce de şarkı adı olarak kullanılmıştır. 1982 yılında, Teddy Kalanda adındaki Kenyalı şarkıcı, "Kenya Hakuna Matata" isimli bir şarkı yayınlamıştır.