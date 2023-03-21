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Giriş Tarihi: 21.3.2023 10:34 Son Güncelleme: 21.3.2023 10:34

Hala Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Hâlâ Mı?

Hala nasıl yazılır sorusunun yanıtını birçok kişi merak ediyor. Türk Dil Kurumu dilimizde sıklıkla kullandığımız ve yazımı karıştırılan kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili açıklamaları internet sitesi üzerinden yapıyor. Buna göre TDK doğru yazılışı hâlâ mı yoksa hala mı biliyor musunuz? Dilimizde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan hâlâ kelimesinin yazımı sıklıkla karıştırılabiliyor. Peki kelimenin doğru yazılışı nasıl?

Hala Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Hâlâ Mı?

Hâlâ kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılmasına rağmen yazılışı en çok karıştırılan kelimelerin başında geliyor. Peki hâlâ nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu hâlâ kelimesinin yazılışını nasıl açıklıyor biliyor musunuz? Hâlâ kelimesinin doğru kullanımı şapkalı mı olmalı yoksa şapkasız mı olmalı? Peki kelimenin doğru yazımı hâlâ mı yoksa hala mıdır? İşte hâlâ kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı!

Hâlâ Nasıl Yazılır? TDK Hâlâ Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Şapkasız kullanımı da bulunan hâlâ kelimesi bu şekilde yazıldığında başka bir anlama gelmektedir. Hâlâ kelimesi dilimizde yazılışı en çok karıştırılan kelimelerin başında geliyor. Şapkalı kullanımı farklı şapkasız kullanımı farklı bir anlama gelse de sıklıkla yanlış kullanıldığını görmek mümkün. Peki Türk Dil Kurumu hâlâ kelimesinin doğru yazılışını nasıl açıklıyor. Hâlâ kelimesi "şimdiye kadar, o zamana kadar, hâlen, henüz" gibi anlamlarda kullanılacaksa kelimenin doğru yazılışı şapkalı olmalıdır. Hâlâ kelimesini şapkasız kullandığınızda bu "babanın kız kardeşi anlamına gelir" yani hala olur. O yüzden kelimeyi babanın kız kardeşi anlamında kullanmıyorsanız şapkalı yazmalısınız.

Hâlâ Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Toplantı hâlâ devam ediyor. İçeri girmeyin ve sessiz olun. (Doğru)

Hala bekliyoruz, sonuçlar çıkmadı. (Yanlış)

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Hala Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Hâlâ Mı?
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