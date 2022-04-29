Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Halbuki Nasıl Yazılır? TDK Halbu Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 29.4.2022 13:21 Son Güncelleme: 29.4.2022 13:21

Halbuki Nasıl Yazılır? TDK Halbu Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Halbuki Nasıl Yazılır? TDK Halbu Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yazım biçimi en çok karıştırılan kelimelerden biri olan halbuki TDK’de ‘’oysa’’ anlamına geldiği söylenmektedir. Genellikle Türkçe’de yer alan iki sözcüğün birleşiminden oluşan kelimeler sıklıkla karıştırılabiliyor. Halbuki de bu kelimelerden biridir. Bu sebeple Türk Dil Kurumu platformunda sözlük başlığı ile arama butonu konulmuş ve merak edilen kelimelerin doğru yazılışı verilmiştir. Ancak, her zaman bu sözlüğe girip bakmak zaman kaybı gibi gelebiliyor. Siz de bu yazımızı okuyarak kelimenin doğru yazılışını öğrenebilirsiniz.

Halbuki nasıl yazılır TDK ile öğrenmek mümkün. Fakat haberlerimizi takip ederek kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek de oldukça kolay. Siz de halbuki kelimesinin doğru yazılışı için yazımızın devamına göz atabilirsiniz. Halbuki nasıl yazılır? Halbuki cümle içinde nasıl kullanılır? hepsi haberimizde.

Halbuki Nasıl Yazılır?

Halbuki kelimesi TDK kaynaklarından ''oysa'' olarak ifade edilse de bu kelimenin geniş açılımı; Bir yargının ardından o yargı ile ilgili yapılacak açıklamalara giriş yapmaktır. Bu gibi durumlarda halbuki kelimesi ile söze başlayarak varılan yargı üzerinden açıklama yapabiliriz. Halbuki kelimesi bazı yerlerde halbu ki şeklinde ayrı olarak yazılsa da doğru yazılışı halbuki şeklindedir. Yani bu kelime birleşik yazılmalıdır.

Halbuki Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

• Erkenden gitti, halbuki ona bu halimin nedenini açıklayacaktım.

• Sınavı kazanamadı. Halbuki çok çalışmıştı.

• Beni aramadı, halbuki arayacağını sanmıştım.

• Arabayla gitmesi gerektiğini biliyordu halbuki.

• Halbuki hiç trafik yoktu neden bu kadar geç kaldı?

Halbuki TDK Yazılışı

  • Halbuki (Doğru Kullanım)
  • Halbu ki (Yanlış Kullanım)
  • Hal bu ki (Yanlış Kullanım)
  • Hal buki (Yanlış Kullanım)

ARKADAŞINA GÖNDER
Halbuki Nasıl Yazılır? TDK Halbu Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA