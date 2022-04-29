Halbuki Nasıl Yazılır? TDK Halbu Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Halbuki nasıl yazılır TDK ile öğrenmek mümkün. Fakat haberlerimizi takip ederek kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek de oldukça kolay. Siz de halbuki kelimesinin doğru yazılışı için yazımızın devamına göz atabilirsiniz. Halbuki nasıl yazılır? Halbuki cümle içinde nasıl kullanılır? hepsi haberimizde.

Halbuki Nasıl Yazılır?

Halbuki kelimesi TDK kaynaklarından ''oysa'' olarak ifade edilse de bu kelimenin geniş açılımı; Bir yargının ardından o yargı ile ilgili yapılacak açıklamalara giriş yapmaktır. Bu gibi durumlarda halbuki kelimesi ile söze başlayarak varılan yargı üzerinden açıklama yapabiliriz. Halbuki kelimesi bazı yerlerde halbu ki şeklinde ayrı olarak yazılsa da doğru yazılışı halbuki şeklindedir. Yani bu kelime birleşik yazılmalıdır.

Halbuki Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

• Erkenden gitti, halbuki ona bu halimin nedenini açıklayacaktım.

• Sınavı kazanamadı. Halbuki çok çalışmıştı.

• Beni aramadı, halbuki arayacağını sanmıştım.

• Arabayla gitmesi gerektiğini biliyordu halbuki.

• Halbuki hiç trafik yoktu neden bu kadar geç kaldı?

Halbuki TDK Yazılışı