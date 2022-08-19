Haleti Ruhiye Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Halet-i Ruhiye Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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Halet Ne Demek?

Halet kelimesi anlam olarak kişinin içinde bulunduğu durumu belirten bir kelimedir. Bu kelime birçok durumu anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Türk Dil Kurumu tarafından halet kelimesi anlam olarak; hal yani durum olarak açıklanmıştır.

Haleti Ruhiye Ne Demek?

Haleti ruhiye bir kelime grubu olup kavram, kişinin içinde bulunduğu ruh halini belirtmek adına kullanılan bir söylem kalıbıdır. İnsanların kendi ruhsal halini anlatırken ya da başkasının ruhsal durumundan bahsederken kullanılan bir kavram çeşididir. Cümle içinde örnek şu şekilde verebiliriz: İçine o kadar kapanıktı ki bir hastalıklı haleti ruhiyesiyle insanlardan çekiniyordu.