Haliç Üniversitesi’nden yeni eğitim modeli

Yapay zekânın üretimden sağlığa, finanstan iletişime kadar hemen her alanı dönüştürdüğü yeni dönemde üniversitelerin eğitim anlayışı da değişiyor. Artık yalnızca akademik bilgi veren kurumlar olmanın ötesine geçmek isteyen üniversiteler, öğrencilerini değişen iş dünyasına hazırlayacak yeni modeller geliştiriyor. Haliç Üniversitesi de bu dönüşüme "Sana İyi Gelecek" anlayışıyla hazırladığı eğitim modeliyle yanıt veriyor. Üniversite, öğrencilerinin yalnızca diploma sahibi değil; iletişim becerileri güçlü, yapay zekâ okuryazarlığına sahip, girişimcilik kültürünü benimsemiş ve değişime uyum sağlayabilen bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, günümüzde üniversitelerin en önemli görevinin yalnızca diploma vermek olmadığını belirterek yükseköğretimde yeni bir döneme girildiğini söyledi. Teknolojinin, yapay zekânın ve küresel dönüşümün hız kazandığı bir çağda gençlerin sadece meslek sahibi olmasının yeterli olmadığını ifade eden Aydın, öğrencilerin değişime liderlik edecek bilgi ve becerilerle donatılması gerektiğini vurguladı. Haliç Üniversitesi'nin eğitim anlayışını bu bakış açısıyla yeniden şekillendirdiklerini belirten Aydın, öğrencilerinin bilgi üreten, sorgulayan, iletişim kurabilen ve topluma değer katabilen bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini söyledi. Yeni eğitim modelinin akademik gelişimin yanında kişisel ve mesleki gelişimi de destekleyen bütüncül bir yaklaşım sunduğunu dile getirdi.

SEKTÖRLE İÇ İÇE EĞİTİM

İş dünyasıyla kurulan güçlü bağların öğrencilerin kariyer yolculuğunda önemli rol oynadığını vurgulayan Kemal Bilal Aydın, Haliç Üniversitesi'nin kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle iş birliklerini güçlendirdiğini ifade etti. Üniversitenin gerçekleştirdiği ortak projeler, etkinlikler, stratejik anlaşmalar ve sektör buluşmaları sayesinde öğrencilerin daha eğitimleri devam ederken iş dünyasıyla doğrudan temas kurabildiğini belirten Aydın, staj olanaklarının artırılması ve mezuniyet sonrası istihdam süreçlerinin desteklenmesinin üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. YKS'ye giren adaylara da seslenen Aydın, tercih döneminin gençlerin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, öğrencilerin kendilerini tanıyacakları ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak doğru tercihleri yapmalarını temenni etti.

ÜÇ TEMEL YETKİNLİK

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy ise teknolojik dönüşümün yalnızca meslekleri değil, çalışma hayatının tamamını değiştirdiğine dikkat çekerek üniversitelerin de bu değişime uygun eğitim modelleri geliştirmesi gerektiğini söyledi. Amaçlarının öğrencileri sadece mesleki bilgiyle değil, gelecekte de değerini koruyacak yetkinliklerle donatmak olduğunu belirten Eryarsoy, geliştirdikleri modelin üç temel beceri alanı üzerine kurulduğunu ifade etti. Bunları "iletişimin dili", "yapay zekânın dili" ve "paranın dili" olarak tanımlayan Eryarsoy, geleceğin iş dünyasında iletişim becerilerinin, yapay zekâyı etkin kullanabilmenin, girişimcilik anlayışının ve finansal okuryazarlığın en önemli kazanımlar arasında yer alacağını söyledi. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanların iletişim kurmaya devam edeceğini belirten Eryarsoy, yapay zekânın ise doğru kullanıldığında üretkenliği artıran güçlü bir araç olduğunu ifade etti. Girişimcilik, iş geliştirme ve finansal okuryazarlık alanlarının da geleceğin mesleklerinde önemini koruyacağını vurguladı. YAPAY

ZEKÂ DESTEKLİ TERCİH

Üniversite, tercih döneminde aday öğrencilere yönelik geliştirdiği yapay zekâ destekli tercih sistemiyle de farklı bir yaklaşım sunuyor. Eryarsoy, adayların çoğu zaman yalnızca bir bölüm değil, hayalini kurdukları mesleği seçmek istediğini belirterek geliştirilen sistem sayesinde öğrencilerin puanları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun bölümlere yönlendirildiğini söyledi. Bu sistem sayesinde adaylar yalnızca hangi programa yerleşebileceklerini değil, seçtikleri bölümün hedefledikleri kariyere ulaşmalarına nasıl katkı sağlayacağını da görebiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör