Halide Edip Adıvar Kimdir? Halide Edip Adıvar Kitapları, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

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Halide Edip Adıvar Kimdir?

Türk edebiyatı incelendiğinde karşınıza çok önemli kadın yazarlar çıkar. Bu yazarlar arasında olan Halide Edip Adıvar'ın yeri bambaşkadır. Adıvar yazar olmasının yanında aynı zamanda siyasetçi ve akademisyendir. Bunun yanı sıra Halide Edip Adıvar milli mücadele dönemine katkı sağlaması ile de öne çıkar.

Halide Edip Adıvar Kurtuluş Savaşı'nda aktif olarak görev almıştır. Bu nedenle kendisine onbaşı rütbesi verilmiştir. Kendisi edebi yönünün yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'ne bu katkısı ile de el üstünde tutulmuştur. Kendisi ervet-i Fünun ve Milli Edebiyat döneminin yazarları arasındadır.

Halide Edip Adıvar Hayatı

Halide Edip Adıvar, 1882 senesinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası 2. Abdülhamit döneminde kâtiplik yapmış bir kişidir. Adıvar, annesini çok küçük yaşta kaybetmiştir. Annesinin ölümünden sonra bir kısım özel ders takviyeleri ile ilköğretim sürecini tamamlamıştır. Sonrasında ise Üsküdar'da bulunan Amerikan Kız Koleji'ne başlamıştır.

Halide Edip Adıvar, Üsküdar Amerikan Koleji'nde aynı sınıfta okuduğu Salih Zeki Beyle de evlenmiştir. Türk edebiyatına ilgi duyması lise döneminde olmuştur. 1936 yılına gelindiğinde meşhur eseri "Sinekli Bakkal"ı yazmıştır. İlk etapta bu eseri İngilizce olarak kaleme almış, sonrasında Türkçeye çevirmiştir. Yazdığı bu önemli eser Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ödülle taltif edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'na atıfta bulunduğu "Türk'ün ateşle imtihanı" isimli eseri de en çok okunanlar arasında yerini almıştır.

Halide Edip Adıvar Eserleri ve Romanları

Halide Edip Adıvar yaşadığı dönemde çok sayıda eser ortaya koymuştur. Bu eserler içinde öne çıkanların isimleri aşağıdadır.

Handan

Heyula

Yeni Turan

Ateşten Gömlek

Tatarcık

Raik'in Annesi

Handan

Akile Hanım Sokağı

Vurun Kahpeye

Kenan Çobanları

Sinekli Bakkal

Çaresaz

Mor Salkımlı Ev

Zeyno'nun Oğlu

Türk'ün Ateşle İmtihanı

Dağa Çıkan Kurt

Halide Edip Adıvar, Büyük Atatürk'ü hem eserleri hem de milli mücadele azmi ile etkilemiş bir yazardır. Kendisi 9 Ocak 1964 tarihinde rahatsızlanarak vefat etmiştir.