Halit Fahri Ozansoy Kimdir? Halit Fahri Ozansoy Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Şiir Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Halit Fahri Ozansoy kimdir yanıtı ve Halit Fahri Ozansoy hayatı edebiyatımızın hececilerinde gizlidir. Bu bağlamda Halit Fahri Ozansoy eserleri ve Halit Fahri Ozansoy şiirleri okurlarının merakını gidererek, Halit Fahri Ozansoy edebi kişiliği hakkındaki merak edilenlere ışık tutmaktadır. Cumhuriyet döneminin önemli kalemlerinden olan şair, şiirleriyle tanınmış ve dönemin şiir anlayışına uygun eserler vermiştir. Bunların yanında Halit Fahri Ozansoy hangi akım ve topluluğa dâhil olduğunu edebi kişiliğinden anlarız.

Halit Fahri Ozansoy Kimdir?

Şair, gazeteci, oyun yazar ve öğretmen olan yazar 23 Şubat 1971'de İstanbul'da doğdu. Bakırköy Rüştiyesi ve Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 40 yıl boyunca Muğla ve İstanbul'da lise edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Başta şiir olmak üzere tiyatro ve roman türünde de pek çok eser vermiştir.

Fecri ati geleneğinden gelen yazar ilk şiirlerini bu edebiyat anlayışı ile vermiştir. Ölümüne kadar tercüman gazetesinde tiyatro eleştirileri ve edebiyat yazıları yayımlamıştır. Aynı zamanda Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı.

Halit Fahri Ozansoy Şiir Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Fecri ati'nin etkisinde kaldığı yıllarda yazar, aruz vezniyle eserler vermiştir. Bu anlayışla yazdığı ilk şiirlerini 1912'de "Rübab" ve "Şehbal" dergilerinde yayımlamıştır. Bir süre aruz vezniyle yazan şair daha sonra milli edebiyat akımıyla hece ölçüsüne geçmiştir. Aruz veznini bıraktığını dile getirmek için "Aruza Veda" isimli yazmıştır.

Hece ölçüsüyle yazmaya başlayan şair daha sonra Yeni Mecmua dergisi çevresinde toplanan Hecenin Beş Şairi hareketi arasında yer almıştır. Daha sonra kendisi Nedim adında bir edebiyat dergisi çıkarmıştır. Kendi çıkardığı derginin yanı sıra şiirleri Yarın, Hayat, Aydabir, Yarımay, Çınaraltı, Varlık, Hisar gibi dönemin önemli dergilerinde yayımlanmıştır.

Halit Fahri Ozansoy Şiirleri ve Eserleri

Şiirleri bir hüznün yansıması olan şair, konu olarak aşk ve kadını işlemiştir. Şiirlerinin yanı sıra roman ve tiyatro oyunları, anı araştırma-inceleme de yazmıştır. Şairin aruz vezniyle yazdığı Baykuş oyunu Darül Bedayi'de oynanan ilk oyunlar arasındadır. Bunun yanında şairin yazdığı eserler şunlardır:

Şiir:

o Rüya (1912)

o Cenk Duyguları (1917),

o Efsaneler (1919),

o Zakkum (1920),

o Bulutlara Yakın (192),

o Gülistanlar Harabeler (1922),

o Paravan (1929),

o Balkonda Saatler (1931),

o Sulara Dalan Gözler (1936),

o Hep Onun İçin (1962),

o Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964)

Roman:

o Sulara Giden Köprü (1939)

o Âşıklar Yolunun Yolcuları (1939)

Tiyatro:

o Baykuş (aruzla, 1916),

o İlk Şair (aruzla, 1923),

o Sönen Kandiller (heceyle, 1926),

o Nedim (heceyle, 1932),

o On Yılın Destanı (heceyle, 1933),

o Hayalet (heceyle, 1936),

o Ali Baba yahut Kırkharamiler (1936),

o Fatma'nın Dileği (1938)

o Bir Dolaptır Dönüyor (heceyle, 1958),

o İki Yanda (psiko-fantastik oyun, 1970)

Hatıra:

o Edebiyatçılar Geçiyor(1939)

o Darülbedayi Devrinin Eski Günleri (1964)

o Eski İstanbul Ramazanları (1968)

Araştırma- inceleme:

o İstanbul'un Sayın İkinci Seçmenlerine (1945),

o Yunan Tiyatrosu: Tragedia (1946),

o Şehir Tiyatrosunun 50. Yılı: Darülbedayi Devrinin… (1964).