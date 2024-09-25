Halk Dilinde Kuyruklu Ne Demek? Halk Arasında Kuyruklu Neye Denir, Hangi Hayvan?

Halk dilinde bazı hayvanlara görünümlerine veya özelliklerine göre bilinen isimlerinden farklı birer ad verilmiştir. Örneğin pelikan bu hayvanlardan biridir ve büyük ve sarkık gagası nedeniyle "tulumcuk" adıyla anılmaktadır. Halk dilinde kuyruklu ne demek sorusunun ise cevabı oldukça ilginçtir. İster dağlık alanlarda yaşayanlar olsun ister şehirde halk arasında kuyruklu neye denir dendiğinde hangi hayvan olduğu herkes tarafından anlaşılmaktadır.

Halk Dilinde Hangi Hayvana Kuyruklu Denir?

Halk arasında "kuyruklu" denildiğinde akla gelen akrep olmaktadır. Örümceğimsiler sınıfında yer alan akrepler ile özellikle Türkiye'nin kırsal kesimlerde sıkça karşılaşmak olasıdır. Nem ve sıcaklık oranı yüksek olan yerlerde yaşayan bu eklem bacaklı hayvanlar zehirli bir iğneye sahip uzun ve yukarı doğru kıvrık kuyrukları nedeniyle bu ismi almışlardır. "Kuyruklu" tabiri de aslında halk arasında bu tehlikeye işaret etmek için kullanılır.

Akreplerin Özellikleri

Örümceğimsiler sınıfında yer alan akrepler eklem bacaklı canlılardır.

Genellikle gece aktiftirler.

Çöl, orman veya taşlık alanlar gibi farklı yaşam alanlarında bulunurlar.

Akrepler, genellikle avlarını kuyruklarındaki zehirli iğnelerle etkisiz hale getirirler.

Kuyruklarındaki zehir, bazı akrep türlerinde insanlar için ölümcül olabilir. Ancak çoğu akrep türü sadece acı verici sokmalarla bilinir.

Yumurtlayan böcek türlerinin aksine akrepler yavrularını canlı şekilde doğururlar. Gebelik süreleri 7 ila 12 aydır.

Etçil canlılardır. Tüm böcekler, örümcekler ve diğer eklem bacaklılar akreplerin besin kaynağı olabilir.

Vücutlarının her iki yanında beşer adet bacak bulunur. Bacakların ilkinde ise birer kıskaç vardır.

Dünyanın en eski canlılarından biri olan akreplerle ilgili yapılan araştırmalar, bu eklem bacaklıların 300 milyon yılı aşan bir geçmişi olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

Akreplerin ömrü yaklaşık 25 yıl gibi uzun bir süredir.

Çok dayanıklı hayvanlardır. Besin almadıkları halde yaklaşık bir yıl kadar yaşayabilir, iki gün suyun altında kalabilirler.

Yaşadıkları ortamın şartlarına kolayca uyum sağlarlar.

Çiftleşme öncesi erkek ve dişi dansa benzer bir karşılıklı yürüyüş yaparlar.

2 bin 5 yüzden fazla türü bulunmaktadır.

Akreplerin vücutları zehir üretir ve bu zehir türlere göre tehlike açısında farklılık gösterir. Fakat akrep zehrinin genellikle (belli türleri hariç) insana çok ciddi zararı yoktur.

Ülkemizde halk arasında "kuyruklu" olarak bilinirler.

Türkiye'de Bulunan Akrep Türleri

Özellikle kırsal alanlar ile sıcak bölgelerde görülen akreplerin bazı türleri ülkemizde de bulunmaktadır. Bunlardan Güneydoğu Anadolu'da bulunan Sarı Akrep ile hem Güney Doğu Anadolu hem de Doğu Anadolu bölgelerinde görülen Kara Akrepler çok zehirli türlerdir. Sarı ve Kara Akrepler insanları soktuklarında önlem alınmazsa sonuç ölümcül olabilir.

Anadolu Sarı Akrebi ile Doğu Sarı Akrebi ve Mardin Akrebi adını alan eklem bacaklılar da zehirleri çok kuvvetli canlılardır. Kalın Kıskaçlı Akrep, Artvin Akrebi ve Uzun Kuyruklu Akrep isimlerindeki akrep türleri ise daha tehlikesiz ve az zehirli olanlarıdır.

Habitatlarına göre sınıflandırıldıklarında ise toprak üstünde yaşayanlar ve toprak altında yaşayan akrepler olarak ikiye ayrılırlar. Toprak üstü akrepleri Ağaç Akrepleri ve Taş Altı Akrepleri olarak bilinirler. Toprak altı akrepleri ise Kumcul akrepler ve Kazıcı akreplerdir.