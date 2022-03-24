Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri: Anonim Ve Aşık Tarzı Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri Nelerdir?

Halk edebiyatında da, aynı divan edebiyatındaki gibi şiir türü baskın olarak biliniyor. Bu nedenle de nazım biçimlerine göre halk edebiyatı kendi arasında 3'e ayrılıyor. Her bir halk edebiyatı tarzının, farklı özellikleri bulunuyor. Bu sayede onları ayrıştırmak da kolay oluyor. Genellikle şiir ağırlıklı olsa da halk edebiyatı eserlerinde düz yazılar da görülebiliyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Halk edebiyatı 3 ayrı başlık altında inceleniyor. Bunlar:
Her bir tarzın kendi içinde farklı nazım biçimleri bulunuyor.
Anonim tarzı halk edebiyatı söyleyeni belli olmayan eserleri kapsıyor. Bu edebiyat türünün 4 farklı şiir biçimi bulunuyor. Bunlar:
Besteli şiir olarak da anılan türkülerin düzenleyicisi ya da söyleyeni bilinmiyor. Farklı konulardan söz eden türküler, hecenin 7, 8, 11 ve 14'lü ölçüleriyle söyleniyor. Belirli bir ezgi eşliğinde söylenilen türkülerin, bölgelere göre özellikleri ve adı değişikliğe uğrayabiliyor.
Sevgi, övgü, yergi, ayrılık, aşk, tabiat gibi konuları işleyen maniler "aaxa" kafiyesine uygun dörtlüklerle söyleniyor. Mani çeşitleri de kendi arasında; düz mani, cinaslı mani, yedekli mani, deyiş" olarak ayrılıyor. Manilerin 4+3 şeklinde bir ölçüsü de bulunuyor.
Ninniler, annelerin bebeklerini uyutmak için ezgiler eşliğinde söylediği şiirler olarak yer alıyor. Çocukların psikolojisi üzerinde de etkisi olduğu biliniyor. Manzum özellikleri bulunuyor.
Sevilen bir kişinin, ölümünün ardından duyulan acının ezgilerle söylenme biçimi olarak biliniyor. Türkü çeşidine de giren ağıtlar, dörtlüklerden oluşuyor ve 11'li hece ölçüsüyle yazılıyor.
Eskilerde "kam, baksı" gibi isimler verilen ozanlara, halk edebiyatı döneminde "aşık" adı verilmiştir. Aşıklar, o dönemde şiirlerini bağlama eşliğinde dolaşarak söylediklerinden aşık tarzı halk edebiyatı deniliyor. Genellikle sözlü olmasına rağmen aşıklar, şiirlerini "cönk" adı verilen defterlerde topluyor. Aşık tarzı halk edebiyatının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Dini- tasavvufi halk edebiyatında, Allah sevgisi ön planda oluyor. Dini- tasavvufi halk edebiyatı halk edebiyatının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: