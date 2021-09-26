Halk Eş Anlamlısı Nedir? Halk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı, yani anlamdaş sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmekte ve aynı anlamı taşımaktadırlar. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkan bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı zenginleştirirken zihin pratiği yapmamızı da sağlar. Halk kelimesinin 3 adet eş anlamlısı bulunmaktadır.
HALK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu üç kelime halk kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Üç kelimenin de anlamı halk kelimesiyle aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu yaratmamaktadır.
Halk kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "public" kelimesidir.
HALK KELİMESİNİN ANLAMI
Halk kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamları şunlardır:
HALK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
HALKIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM