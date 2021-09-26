Halk Eş Anlamlısı Nedir? Halk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı, yani anlamdaş sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmekte ve aynı anlamı taşımaktadırlar. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkan bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı zenginleştirirken zihin pratiği yapmamızı da sağlar. Halk kelimesinin 3 adet eş anlamlısı bulunmaktadır.

HALK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ahali (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Kamu (öz Türkçe bir kelimedir.)

Folk (İngilizceden dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime halk kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Üç kelimenin de anlamı halk kelimesiyle aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu yaratmamaktadır.

Halk kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "public" kelimesidir.

HALK KELİMESİNİN ANLAMI

Halk kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamları şunlardır:

Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özellikleri olan ya da aynı uyruktaki insan topluluğu

Aynı soydan gelip ayrı ülkelerde yaşayan insan topluluğu

Bir ülke içinde yaşayan farklı soylardaki insanların topluluklarından her biri

Belli bir bölge ya da çevrede yaşayan insanların hepsi

Bir ülkedeki yurttaşların hepsi

HALK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Birlikte huzur içinde yaşayan bir halk olabiliriz.

Halkımız üzerine düşeni yapacaktır.

Halka hizmet Hakk'a hizmettir.

HALKIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM