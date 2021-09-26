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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:30

Halk Eş Anlamlısı Nedir? Halk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Halk Eş Anlamlısı Nedir? Halk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen bir kelime olan halk, çok kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime şüphesiz bütün ülkeler için önemli bir kelime olup birçok yerde kullanıldığını görmekteyiz. Halk kelimesinin yine kendisi kadar çok kullanılan eş anlamlıları bulunmaktadır. Peki halk kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte halk eş anlamlısı.

Eş anlamlı sözcükler, yazılışı farklı ama anlamı aynı, yani anlamdaş sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmekte ve aynı anlamı taşımaktadırlar. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkan bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı zenginleştirirken zihin pratiği yapmamızı da sağlar. Halk kelimesinin 3 adet eş anlamlısı bulunmaktadır.

HALK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Ahali (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Kamu (öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Folk (İngilizceden dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime halk kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Üç kelimenin de anlamı halk kelimesiyle aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu yaratmamaktadır.

Halk kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "public" kelimesidir.

HALK KELİMESİNİN ANLAMI

Halk kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamları şunlardır:

  • Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özellikleri olan ya da aynı uyruktaki insan topluluğu
  • Aynı soydan gelip ayrı ülkelerde yaşayan insan topluluğu
  • Bir ülke içinde yaşayan farklı soylardaki insanların topluluklarından her biri
  • Belli bir bölge ya da çevrede yaşayan insanların hepsi
  • Bir ülkedeki yurttaşların hepsi

HALK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Birlikte huzur içinde yaşayan bir halk olabiliriz.
  • Halkımız üzerine düşeni yapacaktır.
  • Halka hizmet Hakk'a hizmettir.

HALKIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Kamu düzenini sağlamak için bazı kararlar alındı.
  • Kamudaki sağlık hizmetleri sigorta kapsamındadır.
  • Kamuda çalışan bir öğretmen olmak istiyordu.

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Halk Eş Anlamlısı Nedir? Halk Kelimesinin Eş Anlamlısı
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