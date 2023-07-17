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Giriş Tarihi: 17.7.2023 10:03 Son Güncelleme: 17.7.2023 10:03

Halomorfik Toprak Nedir? Halomorfik Topraklar Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Halomorfik toprak nedir bilmek isteyenlerin, kurak iklimlerde görüldüğünü ve çorak olduklarını öğrenmesi gerekir. Halomorfik topraklar nerede olur diyenler için bunlar, sıcak iklimlerde oluşur. Türkiye'de nerede görülür diye düşünenler, Ege'de bulunan Küçük Menderes ve Büyük Menderes deltaları ile Konya Havzası'nda olduğunu bilmelidir. Peki halomorfik toprak özellikleri neler? Verimli mi?

Halomorfik Toprak Nedir? Halomorfik Topraklar Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Tuz ve karbonat açısından zengin olan halomorfik toprak nedir ve verimli diye merak edenler için bu, üzerinde tarım yapmanın mümkün olmadığı bir toprak çeşididir. Halomorfik topraklar nerede olur diyenler, dünyada sıcak ve kurak iklime sahip olan birçok bölgede bulunduğunu öğrenmelidir. Türkiye'de nerede görülür diye merak edenler için bunlara, Erzurum, Konya ve Ege'de rastlanır. İşte halomorfik toprak özellikleri neler ile ilgili detaylar…

Halomorfik Toprak Nedir?

Topraklar, temel olarak üç gruba ayrılır. Bunlar, zonal (yerli topraklar), azonal (taşınmış topraklar) ve intrazonal topraklardır. Zonal, ana kayanın ayrışmasına ve bitki örtüsüne bağlı olarak ortaya çıkan topraklardır. Azonal ise taşınmış toprakları ifade eder. Bunlar, buzullar, rüzgarlar ve akarsular gibi bazı dış kuvvetlere bağlı olarak meydana gelir. İntrazonal toprakların oluşumunda ise ana kayanın çözünmesi ve yeryüzü hareketleri rol oynar. İntrazonal topraklar, halomorfik, hidromorfik, kalsimorfik, rendzinalar ve vertisoller olarak sınıflara ayrılır. Halomorfik topraklar ise sebze ve meyve yetiştirmek için uygun olmayan bir yapıya sahiptir. Üzerinde sadece tuzcul bitkiler yetişir. Havza tabanlarındaki suyun buharlaşması sonucu biriken tuz ile karbonatın yüzeye çıkması nedeniyle oldukça çoraktır. Yarı kurak ve kurak iklimlerde yaygın olan bir toprak türüdür.

Halomorfik Topraklar Nerede Olur?

Sıcak, kurak veya yarı kurak yerlerde meydana gelen bu tuzlu topraklara, Türkiye'nin bazı bölgelerinde rastlamak mümkündür. Erzurum Ovası'nda, Konya Havzası'nda, Büyük Menderes ve Küçük Menderes deltalarının bazı kısımlarında halomorfik topraklar bulunur. Karbonat ve tuz oranı yüksek olduğundan dolayı bu toprakların bulunduğu bölgelerde tarım faaliyetleri gerçekleştirmek imkansızdır. Çünkü humus oranı oldukça düşüktür. Humus ise toprağın kalitesini ve verimliliğini artıran en önemli unsurdur. Bitkilerin yeterli besini almasını sağlar. Ancak halomorfik topraklar, bundan yoksundur ve ekim ile dikim için uygun değildir.

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Halomorfik Toprak Nedir? Halomorfik Topraklar Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?
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