Hamlet Hangi Ülkenin Prensi? Shakespeare’ın Oyunundaki Hamlet Nerenin Prensidir?

Dünyaca ünlü oyunlardan biri olan Hamlet, Shakespeare'in en bilinen eserlerinden biridir. Bununla birlikte Hamlet hangi ülkenin prensi veya Shakespeare'in oyunundaki Hamlet nerenin prensidir sorusu gibi sorular sıklıkla sorulmakta ve araştırılmaktadır. Ülkemizde de ilgi duyulan eserlerden biri olan Hamlet, sıklıkla okunan ve araştırılan eserlerden biridir. Peki Hamlet nerenin prensidir, Shakespeare'in oyunundaki Hamlet nerenin prensidir? Gelin hep beraber sizler için araştırıp, derlediğimiz metnimizi okuyalım.

Hamlet Hangi Ülkenin Prensi?

William Shakespeare'in 1600 yılında yazdığı Hamlet'in ana kahramanı olan Hamlet veya Prens Hamlet, Danimarka prensidir. Kral Hamlet'in oğlu olan Prens Hamlet babasının ölümüyle beraber tahta geçen amcası Claudius'un entrikalarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Claudius Hamlet'in annesiyle evlenmiştir ve Hamlet iyice bunalıma girmiştir. Hamlet kitabı, bununla birlikte depresyona giren Prens Hamlet'in hikayesini konu edinir. Tahtı gaspeden amcası Claudius'un ise yeğeni olan Hamlet, babasının öldürüldüğünü düşünür ve intikam almak için, alıp almayacağıyla ilgili mücadele verir.

Shakespeare'in Oyunundaki Hamlet Nerenin Prensidir?

Hamlet, İngiliz sanatçı William Shakespeare tarafından 1599 ile 1601 yılları arasında yazılan, Prens Hamlet'in yaşadığı trajediyi işleyen bir tiyatro oyunudur. Oyundaki Hamlet karakteri Danimarka'nın prensidir ve kitabın olay örgüsü Danimarka'da geçmektedir. İlk olarak İngiltere'de yayınlanmış olan kitap, birçok ülkede yayınlanmış ve uyarlanmıştır. Türkiye'de de sıklıkla okunan ve uyarlanan Hamlet oyunu tüm dünyada sevilen bir eserdir. Eserin ana kahramanı Danimarka Prensi Hamlet, Danimarka kralı olan babasının ölümünden sonra bunalıma girmiştir. Babası öldükten sonra tahta amcası Claudius geçmiştir ve Hamlet'in annesiyle evlenmiştir. Bununla birlikte babasının ölümünden şüphe duyan Hamlet, babasının intikamını alıp almayacağı konusunda kendisiyle mücadele vermektedir. Bu süreçte Hamlet hikaye boyunca kendi akıl sağlığı ile de uğraşmaktadır. Trajedinin sonunda Hamlet, Polonius, Laertes, Claudius ve çocukluktan beri tanıdığı iki kişi olan Rosencrantz ve Guildenstern'in ölümüne sebep olmuştur.

Hamlet'in Oyundaki Rolü

Oyun, Hmaleti'in babası Kral Hamlet'in yakın zamanda ölümü ve arkasından gelişen trajik olaylarla başlamaktadır. Amcası Claudius'un tahta çıkması ve Hamlet'in annesi Gertrude ile aceleyle evlenmesi üzerine derin bir depresyona giren Prens Hamlet, bir gece rüyasında babasını görür. Babasının hayaletinin kendisine görünmesiyle, babasının hayaleti amcası Claudius'un kendisini tahta geçmek için öldürdüğünü söyler. Oğluna intikamının alınmasını isteyen Kral Hamlet, Prens Hamlet'in kafasını karıştırır ve ruhsal bir bunalıma girer. Buna ek olarak, amcası Prens Hamlet'in bu hallerinin merak eder ve Hamlet'e aşık olan Ophelia'yı Hamlet'i konuşturması için ikna eder. Bu arada ikisini gizlice dinlerler. Hamlet içeri girer, intiharı düşündüğünü söyler (Olmak ya da olmamak) ve Ophelia onu selamlar. Hamlet onun dürüstlüğünden şüphe eder ve manastıra götürülmesini söyler. Hamlet, babasının ölümünde amcası Claudius'un suçlu olup olmadığını görmek için bir test tasarlar: Kraliyet sarayında bulunanların önünde bir kralın öldürülmesiyle ilgili tiyatro oyunu oynamak için bir grup oyuncu tutar.Horatio, Claudius'un tepkisini ölçer. Ve Claudius, oyundan kaynaklı suçluluk duyduğu için oyunun yarısında durdurulmasını talep eder ve daha sonrasında izlenceyi terk eder. Hamlet babasının hayaletinin doğruyu söylediğini anlar. Amcasını öldürmek için planlar yapar. Claudius'un yaşamına yönelik ikinci bir girişimde bulunur ve bu arkadaşı Polonius'un kaza sonucu ölümüyle sonuçlanır. Claudius kendisinin öldürülmek istediğini anlar ve Hamlet'ten kurtulmak için onu İngiltere'ye göndermeye çalışır. Karşılıklı ölüm planlarıyla geçen günlerin ve zamanların arkasından arada yanlışlıkla ölen bir sürü karakter olur ve bununla birlikte Cladius'un tüm planları ortaya çıkar. Hamlet, Claudius'u zehirli kılıcıyla bıçaklar ve sonra onu, öldüğünden emin olmak için kendi zehirli bardağından içmeye zorlar. Son anlarında Hamlet, Norveç Prensi Fortinbras'ı tahtın olası varisi olarak gösterir. hikâyenin doğru bir şekilde anlatabilmek için hayatta kalan tek kişinin Horatio olduğunu söyleyen Hamlet, Horatio'nun intihar etmesine izin vermez. Daha sonra ölmeden önce Danimarka tahtını Fortinbras'a vasiyet eder.