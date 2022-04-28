Hammadde Nasıl Yazılır? TDK Ham Madde Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK; resmi güncel yazım kılavuzunda, Türk Dili'ne ait tüm kelimelerin doğru yazılışları ile birlikte tüm anlamlarını da açıkça ifade etmiştir. Bir isim kelimesi olan ''ham madde'' kelimesinin doğru yazılışı TDK'da da belirtildiği üzere; ''ham madde'' olmalıdır ve güncel yazım kılavuzunda yer verilen anlam kısmında, ''Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu'' yazmaktadır. Kelimenin doğru yazımı ham madde olacak şekilde ayrı olarak yazılmalıdır. Kelimenin TDK anlam açıklamasına uygun olarak yazılışı bu şekildedir. Ham madde kelimesi birleşik yazıldığı takdirde yazım hatasına uğrayacaktır. Bu durumdan sıyrılmak için, vatandaşların, TDK'nın sunmuş olduğu güncel sözlük kılavuzunu ziyaret etmeleri önemli bir karar olacaktır. Dilerseniz hammadde nasıl yazılır sorusunun cevaplarını detayları ile inceleyelim...

Hammadde Nasıl Yazılır?

Dilimizde bulunan çoğu kelime, vatandaşlar tarafından ya diğer farklı dillerden Türkçe'ye geçmiş olan kelimelerin kökenlerinden dolayı zorluklardan ya da ayrı mı yoksa birleşik mi olduğu ile alakalı karışıklıklardan kaynaklı şekilde, yanlış yazılmaktadır.

Doğru yazılışı ''ham madde'' olması gereken kelime de, bu duruma uygun bir örnek olarak gösterilebilir. Ham madde kelimesi de, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği sürekli karıştırılan bir kelime olarak varlığını vatandaşlar arasında sürdürmektedir. Ham madde kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları örnekler ile gösterilmesi gerekir ise, şu şekildedir;

DOĞRU: Kömür pek çok alanda kullanılan bir ham madde olarak bilinmektedir.

Kömür pek çok alanda kullanılan bir ham madde olarak bilinmektedir. YANLIŞ: Bugün derste hammaddeleri inceledik.

Ham Madde TDK Yazılımı

Doğru yazılışı ''ham madde'' olması gereken kelimenin, TDK'nın güncel yazım-sözlük kılavuzunda bulunan açıklaması; ''Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu'' olarak belirtilmiştir. Ham madde kelimesi ayrı yazılması gereken iki ayrı kelimeden oluşmaktadır ve bu şekilde kendisi ayrı bir anlam ifade etmektedir.

Dilimizde, ham madde örneğine benzer kelimeler mevcuttur ve bu kelimeler vatandaşlar tarafından, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda kafa karışlığı yaşanılan kelimeler arasındadır. Tüm bu dilimiz içerisinde bulunan ve yazılışları hakkında birçok yanlış yapılan kelimelerin doğru anlamlarını ve yazılışlarını bilmek, öğrenmek ve bunlara hakim olmak, hem vatandaşlar için olumlu bir gelişme olacaktır, hem de Türk Dili için oldukça ilerici ve sağlıklı bir hamle sayılacaktır. Ham madde kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;

DOĞRU: Ham madde

Ham madde YANLIŞ: Hammadde

Hammadde YANLIŞ: Hamadde

Ham Madde Ne Demek?

Ham madde kelimesinin TDK'nın ifade etmiş olduğu anlamı ile, ''Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu'' şeklindedir. Ham maddenin akademik ya da diğer bir bilimsel açıklaması ise; Dünya endüstrisinde bir ürün ya da malzemenin elde edilmesinde kullanılan ve gerekli bileşenlerin işlendikten sonra elde edilmesinden hemen önceki durumudur.

Bu terim çoğu kez doğadan elde edilen ve daha işlenmemiş yahut çok az işlem görmüş maddeleri belirtmek için de kullanılır. Örneğin demir cevheri, kereste, ham petrol gibileri, ham maddeye örnek olarak sunalabilecek materyaller arasındadır.