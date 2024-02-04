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Giriş Tarihi: 4.2.2024 15:03 Son Güncelleme: 4.2.2024 15:03

Hamsi Dip Balığı Mı? Hamsi Derin Su Balığı Mıdır, Yüzeyde Olur Mu?

Türkiye’de en çok görülen ve tüketilen balıklardan biri olan hamsi; sıcak, ılman ve soğukça denizlerde yaşar. En çok Batı Avrupa kıyıları, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz sularında bulunur. Ortalama boyu ise yalnızca 12 santimdir. Karnı ve yanları gümüş renginde olan hamsilerin, sırtı ise mavi yeşilimsi bir tondadır. Balık türleri hakkında araştırma yapan kişiler hamsi derin su balığı mıdır, yüzeyde olur mu gibi soruların yanı sıra hamsi dip balığı mıdır sorusunun yanıtını da merak etmiştir.

Hamsi Dip Balığı Mı? Hamsi Derin Su Balığı Mıdır, Yüzeyde Olur Mu?

Eti lezzetli, küçük bir balık olan hamsi, özellikle Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olarak bilinir. Balıklar genellikle beslenme şekillerine, et ya da iskelet yapılarına, tükettikleri besinlerden yaşadıkları çevreye kadar farklı biçimlerde gruplandırılır. Bu da akıllara hamsi dip balığı mı, hamsi derin su balığı mıdır sorularını getirirken, yüzeyde olur mu sorularını da getirir.

HAMSİ DİP BALIĞI MI?

Bütün balık türleri; denizde, tatlı sularda ya da hem tatlı hem tuzlu suda yaşar. Yaşadıkları çevreye göre gruplandırılan balıklar üç ayrı gruba ayrılır. Bunlar;

  • Yüzey balıkları, yani deniz balıkları
  • Dip balıkları
  • Tatlısu balıkları
  • Çiftlik yani kültür balıklarıdır.

Yüzey balıkları, genelde sürüler halinde, denizlerde açık sularda yaşarlar. Dip balıkları ise denizin zemininde yaşarlar. Hamsi ise bir dip balığı değil, yüzey balığıdır.

Hamsi Derin Su Balığı Mıdır, Yüzeyde Olur Mu?
Bilimsel adı ile "Engraulis encrasicolus" olarak bilinen hamsiler, küçük ve yağlı deniz balıkları olarak bilinir. Deniz yani yüzey balığı olduğundan, yüzeyde görülebilir. Etleri açısından ise siyah etli balık sınıfında yer alırlar.

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Hamsi Dip Balığı Mı? Hamsi Derin Su Balığı Mıdır, Yüzeyde Olur Mu?
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