Hamuş Ne Demek? Hâmuş Kime Denir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Farsça kökenli bir kelime olan hamuş kelimesi, günlük hayatta pek fazla duyulmasa da özellikle Mevlana ile ilgili araştırma yapan kişilerin karşılaştığı bir kelimedir. Bu kelime genellikle sıfat olarak kullanılır. Hamuş kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek ve hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler "Hamuş ne demek? Hamuş kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir? Hamuş kime denir?" sorularının yanıtlarını bilmelidir.

Hamuş Ne Demek?

Hamuş kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. Hamuş kelimesi, genellikle bir sıfat olarak karşımıza çıkar. Bazı kişileri tanımlamak için kullanılır. Dilimize Farsça'dan geçmiş olan bu kelimenin anlamı şu şekildedir: "dilsiz ve "suskun, sessiz, sakit ve sakit".

Hamuş kişiler; sakin, suskun ve sessiz kişilerdir. Hamuş da bu tarz daha sakin olan kişiler için kullanılan bir sıfat olarak karşımıza çıkar.

Hamuş Kelimesi Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?