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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:57 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:58

Hamuş Ne Demek? Hâmuş Kime Denir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Hamuş ne demek sorusu, bu kelime kendine kullanılan kişilerin ya da bir okumada veya bir konuşmada bu kelime ile karşılaşan ancak kelimenin anlamını bilmeyen kişilerin yanıtını merak ettiği bir sorudur. Pek çok kişi ilk kez duyduğu bir kelimenin anlamını bilmek ve neyi ifade ettiğini öğrenmek ister. Hamuş kelimesi hakkında bilgi edinmek isteyen insanlar da “Hamuş kime denir, cümle içinde kullanımı nasıldır?” sorularını araştırırlar.

Hamuş Ne Demek? Hâmuş Kime Denir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Farsça kökenli bir kelime olan hamuş kelimesi, günlük hayatta pek fazla duyulmasa da özellikle Mevlana ile ilgili araştırma yapan kişilerin karşılaştığı bir kelimedir. Bu kelime genellikle sıfat olarak kullanılır. Hamuş kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek ve hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler "Hamuş ne demek? Hamuş kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir? Hamuş kime denir?" sorularının yanıtlarını bilmelidir.

Hamuş Ne Demek?

Hamuş kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. Hamuş kelimesi, genellikle bir sıfat olarak karşımıza çıkar. Bazı kişileri tanımlamak için kullanılır. Dilimize Farsça'dan geçmiş olan bu kelimenin anlamı şu şekildedir: "dilsiz ve "suskun, sessiz, sakit ve sakit".

Hamuş kişiler; sakin, suskun ve sessiz kişilerdir. Hamuş da bu tarz daha sakin olan kişiler için kullanılan bir sıfat olarak karşımıza çıkar.

Hamuş Kelimesi Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

  • Onun güzelliğini gören kim ise hamuş olurdu.

  • Aşık olan kişilerin belirli bir özellikleri hamuş olmalarıydı.

  • Hamuş kişiler genellikle toplum tarafından onaylanır ve sevilirler.

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Hamuş Ne Demek? Hâmuş Kime Denir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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